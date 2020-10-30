 Голову КСУ Тупицького викликали до Офісу генпрокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Голову КСУ Тупицького викликали до Офісу генпрокурора

Олександра Тупицького викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Голова КСУ Олександр Тупицький

Голова КСУ Олександр Тупицький (архівне фото)

Голову Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора (ОГП) для проведення процесуальних дій. Про це в четвер, 24 грудня, агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в ОГП. При цьому в офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.

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За інформацією "Інтерфаксу-Україна", голову КСУ мають допитати у рамках кримінального провадження №12013110060002990, слідство в якому проводить управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у "справах Майдану". Це кримінальне провадження про злочинну організацію колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова та його заступника Артура Ємельянова. Провадження зареєстровано в 2013 році, розслідування проводило управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України на чолі з Сергієм Горбатюком, а на початку цього року було передано до ДБР, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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Раніше цього дня неназване джерело в ДБР повідомило агенції "Українські новини", що Тупицького викликають 28 грудня на 9:30 ранку. Згодом в бюро зазначили, що співробітники ДБР вже прийшли в КСУ для вручення Олександру Тупицькому повістки про виклик на допит.

Тупицький не прийшов на допит до ДБР, призначений на 2 листопада.

"Схеми" оприлюднили запис розмови Тупицького

Кілька днів тому програма журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода"  та "UA:Перший") оприлюднила запис розмови, що може свідчити про причетність голови КСУ Тупицького до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

За інформацією програми "Схеми", яка посилається на джерела у правоохоронних органах, Тупицькому в ОГП мають намір вручити підозру у кримінальному провадженні щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Останнього підозрюють, серед іншого, у неправомірному заволодінні активами "Зуївського енергомеханічного заводу", що в Донецькій області. Татьков перебуває у розшуку. А Тупицькому інкримінують завідомо неправдиві показання та примушування свідка до відмови від давання показань або ж до давання завідомо неправдивих показань.

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Оприлюднений запис розмови було здійснено в 2018 році слідчими Генпрокуратури за участі СБУ. Тупицький на той час обіймав посаду заступника голоси КСУ. У розмові беруть участь головно двоє чоловіків, за даними слідчих - Тупицький та його знайомий донецький бізнесмен Владислав Дрегер. Останній раніше погодився на співпрацю зі слідством та записав розмову.

Як випливає із запису, Олександр Тупицький намагався переконати Владислава Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", у неправомірному заволодінні яким підозрюють Віктора Татькова. Журналісти припускають, що Тупицький також отримав частку в підприємстві через довірену особу. 

Олександр Тупицький у 1993-2010 роках був суддею Куйбишевського районного суду Донецька, у 2002-2009 роках - головою цього суду.

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