Кремінь хоче позбавляти депутатів мандатів за нехтування державною мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь має намір ініціювати позбавлення мандатів депутатів, які вживають недержавну мову під час виконання службових обов'язків. Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю, 23 квітня, повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

У своїх аргументах Кремінь нагадав, що, вживаючи недержавну мову під час виконання службових обов'язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, депутати порушують не тільки відповідну статтю закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але й депутатську присягу.

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"Ми будемо звертатися до відповідних політичних сил із вимогою позбавити депутатських мандатів представників, які систематично порушують норми закону і присягу", - наголосив уповноважений. Як приклад порушення норм законодавства депутатами Кремінь назвав проведене 21 квітня засідання сесії Харківської міської ради, коли секретар ради, низка депутатів і посадових осіб виконкому міськради порушували мовний закон.

Він додав, що місцеві депутати порушують мовне законодавство систематично й зазначив, що буде вжито всіх можливих заходів реагування, передбачених законом. Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Згідно з цим нормативним актом, керівники держави, державні службовці, а також депутати зобов'язані володіти державною мовою і вживати її під час виконання ними службових обов'язків.

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Більшість українців - за українську мову в галузі обслуговування

Тим часом проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва опитування засвідчило, що 54 відсотки респондентів підтримують запровадження обов'язкового вжитку державної мови в сфері обслуговування.

Респондентам пропонували відповісти на запитання, чи підтримують вони запровадження обов'язкового вжитку державної української мови в сфері обслуговування. 28 відсотків респондентів відповіли, що радше підтримують, 26 відсотків - повністю підтримують, 21 відсоток - радше не підтримують, 15 відсотків - зовсім не підтримують, 10 відсотків учасників опитування - не відповіли.

Опитування проводилося "Демініціативами" з 16 по 27 лютого в усіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), було опитано 2 003 повнолітніх респондентів.

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Нагадаємо, в Україні з 16 січня набула чинності стаття мовного закону, згідно з якою всі заклади обслуговування зобов'язані надавати послуги та інформацію державною мовою.