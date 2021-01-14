 ″Слуга народу″ пропонує Раді відстрочити ″мовні штрафи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Новини

"Слуга народу" пропонує Раді відстрочити "мовні штрафи"

Законопроєкт депутатів "Слуги народу" пропонує відстрочити стягнення штрафів за порушення норм закону про обслуговування споживачів державною мовою до середини 2022 року. Мовний омбудсмен виступив проти ініціативи.

Верховній Раді пропонують відстрочити мовні штрафи до середини 2022 року

Верховній Раді пропонують відстрочити "мовні штрафи" до середини 2022 року

П'ятеро депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують відстрочити стягнення штрафів за порушення закону про функціонування української мови як державної в частині обслуговування споживачів українською мовою до липня 2022 року. Відповідний законопроєкт №4638-2 зареєстрували в парламенті 9 лютого.

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Як заявив один з ініціаторів законопроєкту, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, перенесення початку стягування штрафів за порушення закону про держмову потрібне для гармонізації з іншими нормами цього ж закону.

"Вона (зміна до закону. - Ред.) пов'язана з тим, щоб відкласти штрафи на певний період, здається, до 1 липня наступного року. Чому? Тому що з цієї дати набувають чинності ще деякі положення закону, щоб вона гармонійно набувала чинності", - сказав Корнієнко на брифінгу в четвер, 11 лютого, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Окрім цього, за словами депутата, за цей час люди звикнуть до нових норм, і сама система почне краще працювати. "Доки це налагоджується (...) потрібен час, щоб зрозуміти, як це працюватиме", - сказав Корнієнко.

Мовний омбудсмен "категорично проти"

Тим часом уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що виступає проти відстрочення стягнення штрафів.

"Я виступаю категорично проти ініціатив окремих парламентарів, які в будь-який спосіб хочуть зробити зі штрафів якусь таку велику біду, яка насувається на Україну", - сказав Кремінь в ефірі телеканалу Kyiv Live.

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"Більше того, з’являються історії про так званих мовних інспекторів, яких насправді не існує. Держава, яка відповідно до Конституції гарантує розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, повинна мати дієві інструменти покарання злісних порушників прав громадян", - додав Кремінь, йдеться у повідомленні на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Кремінь пояснив, що згідно зі статтею 57 "мовного закону", яка вже почала діяти, уповноважений може накласти штраф тільки в тому разі, якщо на вимогу усунути порушення отримано відмову, й таке порушення фіксується повторно впродовж року.

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"Станом на сьогодні я як уповноважений не наклав жодного штрафу, як і не зафіксував жодного злісного порушника, який уперто та системно порушував би права громадян України. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги, зокрема за результатами проведених заходів державного контролю, про усунення порушень мовного законодавства, було виконано", - зазначив Кремінь.

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