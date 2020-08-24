Мовний закон: чи готова сфера послуг до української

Максим працює у невеличкій київській кав'ярні з російськомовною назвою "Вкусный кофе". Він її співвласник, але також обслуговує клієнтів. Каже, що з покупцями говорить тою мовою, якою до нього звертаються. Але оскільки меню і цінники у кав'ярні російською, то частіше доводиться спілкуватись саме цією мовою. Кореспондентці DW відповідає українською. "Для мене це зовсім не складно. Цукор потрібен?" - усміхається він, готуючи какао.

Про те, що з наступного року усі заклади сфери послуг зобов'язані повністю перейти на державну мову, чоловік дізнався лише нещодавно і каже, що не встиг обговорити це питання з колегами. Так само, як і необхідність змінити меню та вивіску на українську. "Думаю, ми тут без проблем говоритимемо українською. Але не всім буде просто", - каже підприємець, звертаючи увагу на те, що у багатьох закладах працюють вихідці з Грузії, Вірменії чи Азербайджану і володіють вони здебільшого російською.

З січня 2021 року - все українською

Про новації вперше чує і адміністратор Богдан з салону краси, що розташований поряд з кав'ярнею. Він запевняє, що теж переходить у спілкуванні з україномовними клієнтами на українську. "Це моя особиста звичка", - каже він. За його словами, жодних інструкцій від керівництва щодо мовної поведінки у салоні немає і наразі ніхто спеціально не готується до змін.

Максим - співвласник кав'ярні "Вкусный кофе"

"У нас більшість матеріалів українською, буває і російською, англійською", - розповідає, своєю чергою, про розвивальні заняття для дошкільнят керівниця місцевої школи творчості Ольга Анатоліївна. Більшість викладачів у цьому закладі, як і керівниця, російськомовні. На прохання окремих батьків вести уроки українською відповідає, що "будемо намагатися".

Однак за півтора місяці усі надавачі послуг незалежно від форми власності будуть зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою, нагадує уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Відповідна стаття 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набуває чинності з 16 січня 2021 року. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

"Лагідна українізація"

В Україні не усі заклади досі знають про ухвалений 2019 року мовний закон, погоджується Тарас Кремінь. За його словами, у офісі уповноваженого основний акцент наразі роблять на "лагідній українізації", тобто насамперед - це інформування і роз’яснення установам про їхні обов’язки.

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"Сфера послуг давно готова до цього, але все залежить бажання і волі окремих співробітників та керівників гуртків", - коментує ситуацію співкоордитанорка ініціативи "Навчай українською" Іванна Кобєлєва. Волонтери цієї спільноти допомагають викладачам з різних регіонів перейти на українську. Останній місяць спеціальні тренінги і методичну допомогу надавали дитячим гурткам та секціям. За її словами, у багатьох великих містах центру, сходу та півдня України співробітники позашкілля уже зараз переходять на українську, не очікуючи 2021 року. "Дуже активними були Донецька і Луганська області. У Харкові, на жаль, лише два гуртки. Але у місті Ізюм росіянка намагається викладати хореографію українською, хоча би частину заняття. А у Запоріжжі гурток зі скорочитання, де викладали російською, на прохання дітей перевели на українську, бо дітям так було легше", - описує свій досвід співпраці з викладачами співрозмовниця DW.

Перехід з російської на українську для переважної більшості викладачів, дітей і батьків не викликає труднощів, ділиться спостереженнями Іванна Кобєлєва. З цим твердженням погоджується заступниця директорки дитячо-юнацького центру "Штурм" із міста Дніпро Вікторія Танич. До виконання закону у цьому закладі підготувалися заздалегідь. За словами співрозмовниці, увесь колектив, а це понад 60 працівників, уже зараз проводить усі заняття українською. "Ця ініціатива подобається батькам і дітям. І саме діти мотивують спілкуватися українською, бо їм це набагато легше дається. І коли потрібна якась допомога педагогу з термінологією чи буває "вилітає" слово, то діти допомагають", - розповідає педагог.

Для порушників: попередження і штрафи

Відповідно до закону про державну мову, існує кілька механізмів реакції на порушення. По-перше, це скарги споживачів, які надходять на адресу уповноваженого. У офісі омбудсмена зобов'язані їх розглянути і відреагувати. Якщо скарга вмотивована, то закладу оголошують попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів. "Якщо це заклади державної форми власності, то будемо звертатися до керівництва таких установ, якщо комунальної - до керівництва громади чи міста, якщо це приватний бізнес - то до їх керівництва, щоб вони втрутилися в ситуацію та змінили її", - пояснює DW Тарас Кремінь. У разі повторного порушення протягом року на заклад чекає штраф від п'яти до семи тисяч гривень. Складає протокол і виписує штраф уповноважений чи його представники.

Для контролю за дотриманням законодавства омбудсмен за потреби може залучати працівників поліції, органів державної та місцевої влади.

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Однак Тарас Кремінь зазначає, що наразі про жодні рейди чи перевірки сфери обслуговування не йдеться. За його словами, для таких дій поки немає потреби та ресурсів у вигляді регіональних представників омбудсмена. Отож дотримання закону на перших порах передусім лягає на плечі споживачів. Як зазначає мовний омбудсмен, якщо клієнти стикатимуться з порушеннями і зафіксують їх на аудіо, фото чи відео, то зможуть поскаржитися до офісу на поштову чи електронну адресу.

"Я не хочу нікого лякати штрафами чи каральними заходами, вони насправді не є пріоритетом у нашій діяльності. Я за те, щоб громадяни України, починаючи з 16 січня знали, що їхні права захищені в частині отримання інформації або послуг українською", - говорить Тарас Кремінь. Активістка Іванна Кобєлєва при цьому також радить споживачам перед тим, як надсилати скарги, завжди намагатися спочатку домовитися зі співробітниками закладу.