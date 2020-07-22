 Претенденти на державні посади складатимуть іспит з української мови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Претенденти на державні посади складатимуть іспит з української мови

Усі, хто претендуватиме на посади в державних органах, з 2021 року мають підтверджувати знання української мови, нагадав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Претенденти на державні посади будуть підтверджувати свій рівень володіння державною мовою

Претенденти на державні посади будуть підтверджувати свій рівень володіння державною мовою

З наступного року усі, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинні будуть підтвердити своє знання державної мови. Про у середу, 4 листопада, в ефірі телеканалу "Рада" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови", - нагадав він.

Кремінь зазначив, що всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або обіймати інші державні посади, мають підтвердити своє знання української мови на іспиті.

Нагадаємо, норма про те, що претенденти на державні просади мають підтвердити свій рівень володіння державною мовою міститься в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він набув чинності в 2019 році, але низка його положень щодо рівня володіння державною мовою та його засвідчення набувають чинності в 2021 році.

Дивитись відео 03:27

Жити на Донбасі, говорити українською: історії з Луганщини (28.08.2020)

DW.COM

Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?

16 липня виповнюється рік, як в Україні запрацював закон про функціонування державної мови. Експерти відзначають позитивні тенденції. Але останнім часом навколо мовного закону знову спалахнула дискусія.  

Також за темою

Ukraine Taras Kremin

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео) 22.07.2020

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.

Ukraine Feierlichkeit zum Unabhängigkeitstag in Kiew

Мовний омбудсмен в Україні: дієвий інструмент чи формальність? 29.04.2020

Через рік після ухвалення закону про державну мову в Україні фактично так і не запрацювала передбачена документом посада мовного уповноваженого. DW з'ясовувала перспективи цієї інституції.

Як омбудсмен Тарас Кремінь збирається українізувати "слуг народу" (21.07.2020) 21.07.2020

Незадовго до "мовних протестів", 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, про "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп сам себе оголосив переможцем виборів президента 2020 року

Дональд Трамп жахливо нехтує демократією

Ще незрозуміло, хто буде президентом США. Та на диво багато американців згодні з політикою Трампа, вважає Карла Бляйкер.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  