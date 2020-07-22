Претенденти на державні посади складатимуть іспит з української мови

З наступного року усі, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинні будуть підтвердити своє знання державної мови. Про у середу, 4 листопада, в ефірі телеканалу "Рада" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови", - нагадав він.

Кремінь зазначив, що всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або обіймати інші державні посади, мають підтвердити своє знання української мови на іспиті.

Нагадаємо, норма про те, що претенденти на державні просади мають підтвердити свій рівень володіння державною мовою міститься в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він набув чинності в 2019 році, але низка його положень щодо рівня володіння державною мовою та його засвідчення набувають чинності в 2021 році.