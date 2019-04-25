З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови

Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська зазначає, що з 16 липня 2021 року близько 100-150 тисяч громадян України повинні будуть підтвердити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит.

"Кількість людей, які на сьогодні мають скласти іспит з 16 липня і підтвердити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч осіб", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії в 2020 році в середу, 24 лютого, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, планується, що центри для складання тестів на володіння українською мовою будуть у кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково. "Треба розуміти, що закон зворотної дії не має. Усі, хто сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс і не претендують на яку-небудь посаду, а вже на ній перебувають, - вони не складатимуть іспит. Іспит складатимуть лише ті, хто хоче отримати сертифікат із перспективою, що колись обиратиметься на конкурс", - уточнила Демська.

Для отримання українського громадянства треба знати українську на рівні В1

Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1. "Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська.

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Водночас вона зазначила, що це рішення ще не ухвалене, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набуває чинності норма мовного закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови. Згідно з цією нормою, цей іспит також буде потрібен для отримання громадянства України.