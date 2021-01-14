 В Україні набула чинності стаття мовного закону про сферу послуг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2021

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Новини

В Україні набула чинності стаття мовного закону про сферу послуг

В Україні почала діяти стаття мовного закону, яка передбачає перехід усієї сфери обслуговування на українську мову.

З 16 січня обслуговування, наприклад, у кав'ярнях в Україні має здійснюватися українською мовою

З 16 січня обслуговування, наприклад, у кав'ярнях в Україні має здійснюватися українською мовою

В Україні у суботу, 16 січня, набула чинності стаття мовного закону, відповідно до якої всі заклади обслуговування зобов'язані надавати послуги та інформацію державною мовою.

Такі норми містяться в 30-й статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який ухвалили ще у 2019 році. Норми мовного закону набувають чинності поступово, і деякі з них почнуть діяти аж у 2030 році.

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Відповідно до статті, підприємства та організації всіх форм власності, у тому числі інтернет-магазини, відтепер повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари й послуги державною мовою. Інформація може дублюватися іншими мовами, а на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися будь-якою іншою мовою, прийнятною для сторін. Контролювати виконання цих норм буде уповноважений із захисту державної мови та його офіс.

Які інші норми вже діють

Використання української мови нині є обов’язковим у роботі держчиновників, освітян, медиків, правоохоронців, військовослужбовців, суддів, адвокатів і нотаріусів. Виключно українською повинна бути мова реклами, спортивних заходів, афіш, вивісок, дорожніх знаків, у написах і повідомленнях у транспорті.

Державна мова повинна бути обов'язковою під час обслуговування пасажирів, хоча інші також прийнятні за домовленістю сторін. Із вересня 2020 року українська стала обов’язковою також у всіх середніх державних школах. Відповідна норма також міститься і в законах про освіту, згідно з якими уже майже 200 російськомовних шкіл по Україні перейшли на українську мову навчання. 

Які норми набудуть чинності пізніше

Уже з липня 2021 року стануть чинними ще низка норм. Зокрема, відбудеться перехід на державну мову усіх культурних і розважальних заходів, мистецьких виставок, туристичного обслуговування. Української має стати більше у книговиданні та розповсюдженні книжок - не менше ніж 50 відсотків асортименту. 

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Із 2022 року україномовну версію повинні мати всі національні друковані видання та сайти ЗМІ, компаній, органів влади, державних та комунальних установ, інтернет-магазинів. З 2024-го ці норми поширюватимуться на регіональні ЗМІ, а також збільшаться мовні квоти на телебаченні і радіо - із 75 до 90 відсотків на загальнонаціональному, і з 60 до 80 відсотків - на місцевому рівнях.

З 2030-го лише українською має здійснюватися зовнішнє незалежне оцінювання у школах.

Дивитись відео 07:50

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