Країни ЄС підтримують розширення блоку, але вимагають реформ

Країни ЄС за підсумками неофіційного саміту в Гранаді оголосили про підтримку розширення блоку. Втім, попередили про необхідність реформ - як для кандидатів на членство, так і внутрішніх.

Лідери Європейського Союзу на неофіційному саміті в іспанському місті Гранада у п'ятницю, 6 жовтня, проголосили, що розширення ЄС є інвестицією в мир, безпеку, стабільність і процвітання.

"Розширення (ЄС - Ред.) є геостратегічною інвестицією у мир, безпеку, стабільність і процвітання. Це рушійна сила для покращення економічних і соціальних умов для європейських громадян, зменшення нерівності між країнами, і це та має укріплювати цінності, на яких засновано ЄС", - йдеться у підсумковій декларації саміту, опублікованій на сайті Європейської ради.

В ній лідери ЄС підтвердили, що "майбутнє кандидатів на членство та їхніх громадян - у Європейському Союзі". Також вони вчергове пообіцяли продовжувати підтримувати "Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно".

Країнам-кандидаткам і ЄС потрібні реформи

Водночас як сам ЄС, так і майбутні країни-члени, до яких належать, зокрема, Україна, Молдова та країни Західних Балкан, повинні бути готовими з огляду на перспективу подальшого розширення блоку, наголошується в декларації. "Кандидатам на членство необхідно активізувати свої зусилля щодо реформ, зокрема у сфері верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, заснованого на заслугах, і за підтримки ЄС", - наголосили лідери ЄС.

Водночас і Євросоюз має провести внутрішні реформи, зазначається у підсумковій декларації.

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Глава Євроради: Україна може стати членом ЄС до 2030-го

3 жовтня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо реалізує реформи та подолає корупцію.

Напередодні видання Politico написало, що Єврокомісія представить у листопаді звіт про те, як Україна виконує умови для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Дипломати, обізнані з планами Брюсселя, сказали виданню, що як тільки звіт схвалять, Єврокомісія зробить заяву, після якої державам-членам ЄС буде "дуже важко" виступити проти початку переговорів. За їхніми словами, Брюссель має намір офіційно оголосити рішення про старт переговорів у грудні.

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