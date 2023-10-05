  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаЄвропа

Європарламент закликав до переговорів про вступ Молдови в ЄС

Вікторія Власенко
5 жовтня 2023 р.

Євродепутати впевнені, що вступ Молдови до ЄС невідворотний. Тому вони закликають Брюссель уже взимку 2023 року розпочати переговори з Кишиневом щодо вступу та надавати йому всіляку підтримку на шляху до ЄС.

https://p.dw.com/p/4XAFk
Більшість жителів Молдови підтримує приєднання країни до ЄС
Більшість жителів Молдови підтримує приєднання країни до ЄСФото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Членство Молдови у Євросоюзі стане геостратегічною інвестицією у майбутнє всієї Європи. Євросоюз і країни, що входять до його складу, повинні збільшити фінансову та технічну допомогу Молдові, щоб таким чином прискорити процес євроінтеграції цієї країни до європейської спільноти. Про це йдеться в резолюції Європарламенту "Оцінка шляху Молдови до ЄС", ухваленої у четвер, 5 жовтня, у Страсбурзі. Із 536 присутніх на голосуванні євродепутатів 448 підтримали резолюцію, 45 проголосували проти, 43 утрималися.

Читайте також: Саміт у Молдові: як Кишинів на два дні став центром Європи

Продовжувати деолігархізацію та боротьбу з корупцією

Євродепутати закликають Єврокомісію та Європейську Раду розпочати переговори про приєднання Молдови до ЄС вже до кінця цього року. І звертають увагу на "значні зусилля влади Молдови щодо втілення реформ для просування до членства в ЄС", зокрема, у сфері правосуддя. Водночас резолюція закликає Кишинів продовжити зусилля щодо деолігархізації країни, боротьбу з організованою злочинністю, здійснення реформ в управлінні фінансами та держадмініструванні. Окрім того, Європарламент очікує, що Молдова завершить процес перевірки представників судової влади та захистить її від впливу корупції.

Враховуючи позитивні оцінки аудиту і той факт, що "молдовська економіка незначна" за своїми обсягами, Європарламент просить ЄС "дозволити імпорт молдавських товарів тваринного походження та збільшити фінансову допомогу молдавським фермерам, які страждають від потрясінь ринку, спричинених війною в Україні".

Читайте також: Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися

Росія хоче підірвати демократію Молдови

Євродепутати засудили "безпрецедентні гібридні операції, організовані Російською Федерацією через її довірених осіб" у Молдові. Метою цих операцій, як сказано в резолюції, є вплив на вибори в країні та "підрив її безпеки, суверенітету та демократичних засад.

Документ закликає зупиняти втручання Росії у внутрішні справи Молдови, зокрема за допомогою запровадження нових санкцій проти Кремля. Російська влада має поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова, "припинити провокації та спроби дестабілізувати країну та підірвати її конституційний порядок та демократичні інститути".

Як українські біженці у Молдові живуть у кінотеатрі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 року

Удар військ РФ по селу біля Куп'янська: 51 жертва (оновлено)

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Політика5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
На головну сторінку