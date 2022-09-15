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Президент України Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТПФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський потрапив у ДТП

Степан Смишляєв
1 год. тому

Президент України не зазнав серйозних ушкоджень, водію другої машини лікарі надали невідкладну допомогу. Обставини ДТП з'ясовує поліція.

https://www.dw.com/uk/kortez-zelenskogo-zitknuvsa-z-legkovim-avtomobilem/a-63125590

Автомобіль президента України Володимира Зеленського та машини супроводу зіткнулися з легковим авто в Києві, повідомив в ніч на четвер, 15 вересня, прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - написав він у Facebook.

Водію легковика медики, які супроводжують Зеленського, надали невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.

Зеленський повернувся з Харківщини

Вдень 14 вересня президент України перебував у Харківській області. Зокрема Зеленський відвідав Ізюм, який Збройні сили України звільнили від російської окупації, де вручив нагороди військовим, взяв участь у церемонії підняття державного прапора України та вшанував пам'ять загиблих. "Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само - зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації - те, що вони зробили", - сказав президент журналістам в Ізюмі.

У Харкові Зеленський провів провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону, на якій обговорювалось відновлення енергопостачання на звільнених територіях, а також теплових електростанцій і теплоелектроцентралей у Харківській області. Крім того, Зеленський оглянув один з житлових будинків Харкова, який відновлюють після російських обстрілів.

Попереду - активний день

У традиційному відеозверненні, оприлюдненому після новини про ДТП, Зеленський повідомив, що чекає в четвер "активного дня". Зокрема, президент сказав: "Очікуємо новин з передової". Він не конкретизував, про що саме йдеться.

Також сьогодні Зеленський зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві та обговорить інтеграцію України до Єдиного ринку Європейського Союзу, включення її до європейської зони безкоштовного роумінгу, а також подальшу допомогу від ЄС.

Мешканці звільнених ЗСУ сіл про жахи окупації РФ

 

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