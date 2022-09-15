Зеленський потрапив у ДТП

Вдень 14 вересня президент України перебував у Харківській області. Зокрема Зеленський відвідав Ізюм, який Збройні сили України звільнили від російської окупації, де вручив нагороди військовим, взяв участь у церемонії підняття державного прапора України та вшанував пам'ять загиблих. "Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само - зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації - те, що вони зробили", - сказав президент журналістам в Ізюмі.
У Харкові Зеленський провів провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону, на якій обговорювалось відновлення енергопостачання на звільнених територіях, а також теплових електростанцій і теплоелектроцентралей у Харківській області. Крім того, Зеленський оглянув один з житлових будинків Харкова, який відновлюють після російських обстрілів.
Попереду - активний день
У традиційному відеозверненні, оприлюдненому після новини про ДТП, Зеленський повідомив, що чекає в четвер "активного дня". Зокрема, президент сказав: "Очікуємо новин з передової". Він не конкретизував, про що саме йдеться.