Коронавірус в Україні: зафіксовано 8199 нових випадків

В Україні станом на ранок п'ятниці, 15 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 8199 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 236 дітей та 315 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2152 хворих на COVID-19. Померли 166 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 10 328 осіб.

Читайте також: Щеплення від COVID-19: чому Україна обрала китайську вакцину

За минулу добу в Україні було проведено 49 596 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 30 225, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 19 371.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Читайте також: COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,14 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 20 542 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.