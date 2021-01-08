Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні

Починаючи від 8 січня, в Україні знову запроваджено посилений карантин. Уряд сподівається, що це допоможе загальмувати стрімке поширення коронавірусної хвороби. Щоправда, карантинні обмеження цього разу будуть не такі суворі, які під час локдауну в березні 2020 року. На що тепер слід зважати - в огляді DW.

Що забороняється?

Упродовж двох з половиною тижнів забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, кафе та барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос та здійснювати адресну доставку замовлень.

Забороняється приймати покупців у непродовольчих магазинах, а також робота непродовольчих ринків та ярмарків. Реалізація товарів непродовольчими магазинами може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

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Торговельні центри мають припинити приймання відвідувачів. Лише за наявності окремого входу магазини, які розміщені в ТРЦ, зможуть здійснювати торгівлю дозволеною групою товарів.

Забороняється приймати відвідувачів суб'єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Окрім цього забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

Забороняється приймати відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах. Заборона не стосується спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Також забороняється діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів до 1 особи на 5 кв. м. Забороняється проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також має бути зупинена робота всіх новорічних локацій: святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

Що дозволяється?

Зможуть працювати та приймати покупців магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Дозволяється торгівля пальним. Також в останній момент, на позачерговому засіданні кабміну 5 січня, після численної критики уряд дозволив торгувати побутовою хімією та періодичною пресою, збирати та заготовляти відходи.

Зможуть працювати фінансові установи, підприємства, що надають фінансові послуги й здійснюють діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також пошта.

Можна буде продовжувати провадити медичну ветеринарну практику. Дозволена діяльність автозаправок, щоправда, без зон харчування та СТО.

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Робота готелів дозволяється, але зони спільного харчування у них працюватимуть лише зранку під час сніданків.

Дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів

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Освіта, робота, ЦНАПи та транспорт з обмеженнями

Державним установам та структурам рекомендовано максимально перевести роботу у дистанційний режим. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності забороняється на період посиленого зимового карантину. Після закінчення зимових канікул заклади освіти мають перейти на дистанційну форму навчання. Винятком під час локдауну є лише дитячі садки. Вони працюватимуть у звичному режимі. У дошкільні навчальні заклади як і раніше можна буде приводити дітей без додаткових обмежень.

Громадський транспорт - метро, трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі працюватимуть як зазвичай - з обмеженням перевезення пасажирів лише на сидячих місцях у захисних масках. При цьому місцева влада, зокрема, Києва, попереджає, що графік роботи транспорту може бути змінений.

Не припинятимуть і міжнародне авто-, авіа- та залізничне сполучення.

Центри надання адміністративних послуг надаватимуть лише невідкладні послуги, зокрема видачу паспорта громадянина України чи свідоцтва при народженні дитини тощо.

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Регіони протестують

Однак в Україні знову є регіони, які відмовляються виконувати розпорядження уряду про введення жорсткого карантину. Зокрема в Тернополі міська влада відмовилася запроваджувати повний зимовий локдаун, аргументувавши своє рішенням тим, що впродовж останніх днів у місті немає зростання кількості хворих. У Тернополі з 11 січня планують відновлювати роботу шкіл: повноцінне навчання у молодшій школі та навчання через один день у старшій. Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що комісія рекомендує суб'єктам господарювання не припиняти свою роботу, а здійснювати її так, як і раніше. При цьому в Тернополі не виключають, що після свят кількість заражень Covid-19 може зрости, і в такому разі все ж доведеться вводити карантин.

Проти запровадження локдауну з 8 січня виступив і мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він пообіцяв, що міська влада Черкас ухвалить рішення про те, чи запроваджувати локдаун, у понеділок, 11 січня.