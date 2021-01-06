Коронавірус в Україні: зафіксовано 8997 випадків зараження

В Україні станом на четвер, 7 січня, зафіксовано 8997 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 2567 хворих на COVID-19. Померло 148 пацієнтів, одужало 11 316 осіб. За минулу добу в Україні було проведено 54 438 тестів. З них методом ПЛР - 37 287, методом ІФА - 17 151.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; понад 19,5 тисячі осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)