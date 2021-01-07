У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати побутовими товарами

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив заборону на продаж деяких видів товарів у супермаркетах під час локдауну. "Відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування", - наводяться слова Степанова сайті міністерства охорони здоров'я у п'ятницю, 8 січня.

Відсутність певних товарів у магазинах - менше відвідувачів

У повідомленні МОЗ зазначається, що під час "карантину зимових канікул", що діє в Україні з 8 до 24 січня, зокрема забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним, пояснили в МОЗ.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, "головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусною хворобою". При цьому вплив обмежень на продаж деяких товарів на зменшення мобільності Ляшко пояснив так, що ніби наявність у супермаркетах таких товарів, як іграшки, одяг, взуття, посуд, призводила до того, що "люди їхали до маркету виключно за таким товаром, а не за харчовим продуктом". Тож відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування, наголосили в МОЗ.

Робота кіосків і продаж батарейок та цигарок

Степанов, зі свого боку зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається. "Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками", - зазначив Степанов. Він додав, що ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні.

Що ж стосується продажу тютюнових виробів у супермаркетах, то вони не підпадають під заборону, оскільки згідно з переліком заборонених видів економічної діяльності під час "карантину зимових канікул", торгівля тютюновими виробами відсутня.

Як повідомлялося, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Карантин запроваджений постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236, в яку, зокрема, 5 січня 2021 року були вненсені зміни.