Коронавірус в Україні: понад 400 тисяч випадків зараження з початку пандемії

В Україні за добу зафіксували 6754 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в понеділок, 2 листопада. За минулу добу померли 69 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2327 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (817) та Києві (507). Про рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 8752 - повідомлялося 31 жовтня.

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Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 402 тисячі випадків інфікування, 7375 осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. Також загалом 163,8 тисячі людей одужали, а активно хворіє 231 тисяча осіб.

З понеділка, 2 листопада, в Україні чинне нове епідемічне зонування. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах, зокрема в 11 обласних центрах (Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів).