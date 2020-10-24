У Києві склали понад 4 тисячі протоколів за порушення карантину

З початку пандемії коронавірусу київські поліцейські склали 4 125 адміністративних протоколів за правопорушення у цій сфері, повідомила Національна поліція у неділю, 1 листопада.

1 121 протокол складений щодо підприємств за порушення карантинних обмежень. Понад 3,3 тисячі адміністративних матеріалів уже спрямовані до судів для розгляду по суті. Судами вже накладено штрафних санкцій на правопорушників на понад один мільйон гривень.

За останні дві доби поліцейські перевірили роботу 531 підприємства, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. За результатами перевірки у 53 випадках виявили порушення карантинних обмежень, за що передбачені стягнення у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що керівники розважальних закладів, всупереч чинним обмеженням, часто вдаються до хитрощів та організовують закриті вечірки з обмеженим доступом. "Запевняю, такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців", - зазначив він і додав, що на даний час підрозділами столичної поліції уже розслідується вісім кримінальних проваджень у сфері порушення карантину.

Як повідомлялось, в Україні за останню добу зафіксували 8959 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 110 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2513 осіб одужали.