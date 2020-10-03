 Коронавірус в Україні: 4140 нових хворих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 4140 нових хворих за добу

В Україні за останню добу зафіксували 4140 випадки зараження коронавірусом, 44 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 4140 випадків заражень коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у неділю, 4 жовтня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 44 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом. 1370 осіб одужали.

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Напередодні, 3 жовтня повідомлялося про новий рекорд заражень коронавірусом за добу - 4661 випадок, а днем раніше - про 4633 нових випадки, 1 жовтня - про 4069 випадків.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (414) та у Києві (407). Днем раніше в столиці зафіксували 441 новий випадок зараження.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 226,4 тисячі випадків інфікування, 4397 осіб із коронавірусом померли, 100107 людей одужали.

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Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 3 жовтня - 92 жертви.

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