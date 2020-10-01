Коронавірус в Україні: 4661 новий хворий за добу

В Україні за останню добу зафіксували новий рекорд заражень коронавірусом за добу - 4661 випадок. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у суботу, 3 жовтня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 92 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, що так само стало найвищим показником з початку пандемії. Ще 2146 осіб одужали.

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Напередодні, 2 жовтня, повідомлялося про 4633 нових випадки, що на той час також було рекордним показником, а днем раніше - про 4069 випадки.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (516) та у Києві (441). Днем раніше в столиці зафіксували 447 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 222,3 тисячі випадків інфікування, 4353 особи з коронавірусом померли, 98737 людей одужали.

Раніше найвище число померлих за добу з початку пандемії зафіксували 16 вересня - 76 жертв.