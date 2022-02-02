 Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п′яти років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2022

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Новини

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років

BioNTech та Pfizer звернулись до регулятора США за дозволом щепити їхньою вакциною від коронавірусу дітей віком до п'яти років. FDA винесе рішення не раніше ніж за два тижні.

Symbolbild Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh

Німецька компанія BioNTech та американський концерн Pfizer подали у США заявку на використання їхньої вакцини проти COVID-19 для дітей віком від шести місяців до п’яти років. Про це стало відомо у вівторок, 1 лютого, з повідомлень компаній. 

"Оскільки кількість госпіталізацій дітей віком до 5 років через COVID-19 різко зросла, наша спільна мета з FDA - підготуватися до майбутніх сплесків та надати батькам можливість допомогти захистити своїх дітей від цього вірусу”, - заявив Альберт Бурла, генеральний директор концерну Pfizer.

У FDA - Управлінні з продовольства і медикаментів США - уже заявили, що засідання профільного комітету відомства для розгляду запиту на використання вакцини  Biontech/Pfizer для малюків відбудеться 15 лютого. 

Від початку пандемії понад 10,6 мільйона дітей у США отримали позитивний тест на COVID-19, причому понад 1,6 мільйона випадків припадає на дітей віком до 4 років. Заражуваність дітей коронавірусом різко зросла після появи омікрон-варіанта

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Якщо дозвіл буде наданий, вакцина BioNTech/Pfozer стане першою вакциною проти COVID-19, доступною для дітей віком до 5 років. 

Вакцинація від коронавірусу дітей в Україні

Як повідомлялось, з жовтня 2021 МОЗ України дозволив робити щеплення від коронавірусу дітям віком від 12 до 17 років. Щеплення можливе лише вакциною Comirnaty виробництва  BioNTech/Pfizer. Аби щепити свою дитину проти COVID-19, батьки мають звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, з яким підписана декларація на обслуговування неповнолітнього. 

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