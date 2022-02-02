Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років

Німецька компанія BioNTech та американський концерн Pfizer подали у США заявку на використання їхньої вакцини проти COVID-19 для дітей віком від шести місяців до п’яти років. Про це стало відомо у вівторок, 1 лютого, з повідомлень компаній.

"Оскільки кількість госпіталізацій дітей віком до 5 років через COVID-19 різко зросла, наша спільна мета з FDA - підготуватися до майбутніх сплесків та надати батькам можливість допомогти захистити своїх дітей від цього вірусу”, - заявив Альберт Бурла, генеральний директор концерну Pfizer.

У FDA - Управлінні з продовольства і медикаментів США - уже заявили, що засідання профільного комітету відомства для розгляду запиту на використання вакцини Biontech/Pfizer для малюків відбудеться 15 лютого.

Від початку пандемії понад 10,6 мільйона дітей у США отримали позитивний тест на COVID-19, причому понад 1,6 мільйона випадків припадає на дітей віком до 4 років. Заражуваність дітей коронавірусом різко зросла після появи омікрон-варіанта.

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Якщо дозвіл буде наданий, вакцина BioNTech/Pfozer стане першою вакциною проти COVID-19, доступною для дітей віком до 5 років.

Вакцинація від коронавірусу дітей в Україні

Як повідомлялось, з жовтня 2021 МОЗ України дозволив робити щеплення від коронавірусу дітям віком від 12 до 17 років. Щеплення можливе лише вакциною Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Аби щепити свою дитину проти COVID-19, батьки мають звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, з яким підписана декларація на обслуговування неповнолітнього.

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