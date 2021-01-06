Коронавірус: у китайській провінції Хебей посилюють протиепідемічні заходи

Регіональна влада в китайській провінції Хебей істотно посилила обмежувальні заходи з метою протидії подальшому поширенню коронавірусу. Зранку суботи, 9 січня, в двох мегаполісах регіону - провінційній столиці Шицзячжуан, а також у місті Синтай оголошено тижневу заборону на вихід з дому, передає інформагенція AFP.

Населення обох міст разом з передмістям - 11 та сім мільйонів відповідно. Ще напередодні влада закрила Шицзячжуан і Синтай на карантин. Крім того, жителям цих міст забороняється виїзд без спеціального дозволу. Було призупинено транспортне сполучення з обома мегаполісами: магістральні автотраси та дороги, що ведуть до мегаполісів, перекрито в обидва боки й припинено залізничне та авіасполучення. Так само призупинено навчання в школах в обох містах, а влада міста проводить кампанію масового тестування населення на наявність коронавірусу.

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Останнім часом у Китаї різко зросло число зафіксованих випадків зараження коронавірусом, більшість яких виявили в провінції Хебей. Хоч нинішні щоденні показники кількості інфікованих у Китаї далеко не такі високі, як, приміром, у Європі, влада б'є на сполох, особливо на тлі наближення китайського Нового року, що відзначатиметься у лютому. У цей час сотні мільйонів китайців подорожують країною.

Крім того, занепокоєння чиновників викликало виявлення нових варіантів коронавірусу в країні, зокрема тих, що нині стрімко поширюються в ПАР і Великобританії.

Нагадаємо, стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, зараження яким може привести до розвитку небезпечного захворювання COVID-19, було вперше виявлено в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. Вже навесні 2020 року Китаю вдалося завдяки жорстким карантинним заходам обмежити поширення інфекції у відносно стислий термін.