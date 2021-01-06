 Коронавірус: у китайській провінції Хебей посилюють протиепідемічні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Новини

Коронавірус: у китайській провінції Хебей посилюють протиепідемічні заходи

Попри запровадження суворих карантинних заходів у провінції Хебей зростає число виявлених випадків зараження коронавірусом. Тож влада пішла на подальше посилення обмежень.

Коронавірус у Китаї

Черга в місті Шицзячжуан до центру проведення тестів на коронавірус, 6 січня

Регіональна влада в китайській провінції Хебей істотно посилила обмежувальні заходи з метою протидії подальшому поширенню коронавірусу. Зранку суботи, 9 січня, в двох мегаполісах регіону - провінційній столиці Шицзячжуан, а також у місті Синтай оголошено тижневу заборону на вихід з дому, передає інформагенція AFP.

Населення обох міст разом з передмістям - 11 та сім мільйонів відповідно. Ще напередодні влада закрила Шицзячжуан і Синтай на карантин. Крім того, жителям цих міст забороняється виїзд без спеціального дозволу. Було призупинено транспортне сполучення з обома мегаполісами: магістральні автотраси та дороги, що ведуть до мегаполісів, перекрито в обидва боки й припинено залізничне та авіасполучення. Так само призупинено навчання в школах в обох містах, а влада міста проводить кампанію масового тестування населення на наявність коронавірусу.

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Останнім часом у Китаї різко зросло число зафіксованих випадків зараження коронавірусом, більшість яких виявили в провінції Хебей. Хоч нинішні щоденні показники кількості інфікованих у Китаї далеко не такі високі, як, приміром, у Європі, влада б'є на сполох, особливо на тлі наближення китайського Нового року, що відзначатиметься у лютому. У цей час сотні мільйонів китайців подорожують країною.

Крім того, занепокоєння чиновників викликало виявлення нових варіантів коронавірусу в країні, зокрема тих, що нині стрімко поширюються в ПАР і Великобританії.

Нагадаємо, стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, зараження яким може привести до розвитку небезпечного захворювання COVID-19, було вперше виявлено в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. Вже навесні 2020 року Китаю вдалося завдяки жорстким карантинним заходам обмежити поширення інфекції у відносно стислий термін.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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