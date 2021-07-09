 Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в′їзді до країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни

Відтепер усі подорожні, які прибувають до Ізраїлю, мусять перебувати в карантині, поки не отримають негативний результат тесту на коронавірус, зроблений при перетині кордону. Це стосується також вакцинованих громадян.

Ізраїль посилює правила в'їзду через коронавірус

Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві (архівне фото)

В Ізраїлі набули чинності посилені правила в'їзду до країни через зростання випадків зараження коронавірусом. Як повідомляється у п'ятницю, 9 липня, згідно з цими правилами, після прибуття до Ізраїлю в аеропорту чи на прикордонних переходах усі подорожні мають здати ПЛР-тест на коронавірус і до його результату перебувати в карантині.

Наголошується, що ця вимога поширюється на усіх громадян, які прибувають в Ізраїль, будь-якого віку, у тому числі вакцинованих та тих, хто одужав від COVID-19. Чинним також залишається правило про негативний ПЛР-тест на коронавірус, який подорожні мають робити не менше ніж за 72 години до в'їзду в Ізраїль.

Також потрібно заповнити бланк декларації для в'їзду в Ізраїль, який слід показати представникам авіакомпанії під час посадки на літак, що летітиме в Ізраїль. Іноземцям, які планують потрапити в Ізраїль через прикордонні переходи, необхідно також отримати спеціальний дозвіл від Управління з народонаселення й імміграції.

Побільшало випадків заражень

Останнім часом в Ізраїлі значно зросло число нових випадків зараження коронавірусом. Напередодні міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 518 нових зафіксованих випадків захворювання протягом доби. Число тяжкохворих зросло до 46 осіб, а також вперше в цьому місяці протягом доби було зафіксовано також дві смерті від спричинених коронавірусною хворобою ускладнень, передає інформагенція dpa.

Читайте також: В Ізраїлі знову носитимуть маски через поширення дельта-варіанта коронавірусу

За словами чиновників, більшість нових зафіксованих випадків припадають на дельта-варіант коронавірусу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав молодих людей зробити щеплення від коронавірусу. Натепер в Ізраїлі майже 5,7 мільйона з 9,3 мільйона жителів країни, тобто понад 61 відсоток, вже отримали як мінімум першу дозу щеплення від коронавірусу, а близько 5,2 мільйона осіб або близько 56 відсотків населення країни отримали і другу дозу.

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

DW.COM

У Ізраїлі відкрили кафе та стадіони для глядачів: переваги - для вакцинованих

Перебувати в приміщеннях кафе, ресторанів та навчальних закладів зможуть лише власники "зелених паспортів". Їх можна отримати після двох доз щеплення від коронавірусу або після одужання від COVID-19.  

Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин

Чи справді щеплення мРНК-вакцинами, до яких належать препарати BioNTech/Pfizer і Moderna, може викликати побічний ефект у вигляді захворювань серця? Про що свідчать останні наукові дані?  

Також за темою

Spanien Corona-Pandemie - Tourismus auf Mallorca

Коронвірус: Іспанія знову вважатиметься для німецьких туристів зоною ризику 09.07.2021

Через стрімке поширення коронавірусу в Іспанії з 11 липня Німеччина оголошує всю її територію зоною ризику. Досі до цієї категорії належали лише окремі регіони країни.

Schiphol Coronavirus Urlaber am Flugahfen

Як не заразитися коронавірусом під час авіаперельоту? 28.04.2021

Перед сезоном відпусток DW пояснює, наскільки реальною є загроза зараження коронавірусом на борту літака, а також розповідає про заходи перестороги, що знижують таку небезпеку.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення 30.01.2021

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Реклама

Докладно

Чи може закон про олігархів відлякати західних інвесторів?

Чи відлякає закон про олігархів західних інвесторів?

Українська влада обіцяє розпочати наступ на оліграхів. Щоправда, методи, які планується вжити, викликають запитання.  

Газпром не поспішає задовольняти попит на газ у Європі

"Газпром" шантажує Європу заради "Північного потоку-2"?

Росія поставляє до ЄС менше газу, ніж могла б. З якою метою: підвищити ціни або чинити політичний тиск?  