Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни

В Ізраїлі набули чинності посилені правила в'їзду до країни через зростання випадків зараження коронавірусом. Як повідомляється у п'ятницю, 9 липня, згідно з цими правилами, після прибуття до Ізраїлю в аеропорту чи на прикордонних переходах усі подорожні мають здати ПЛР-тест на коронавірус і до його результату перебувати в карантині.

Наголошується, що ця вимога поширюється на усіх громадян, які прибувають в Ізраїль, будь-якого віку, у тому числі вакцинованих та тих, хто одужав від COVID-19. Чинним також залишається правило про негативний ПЛР-тест на коронавірус, який подорожні мають робити не менше ніж за 72 години до в'їзду в Ізраїль.

Також потрібно заповнити бланк декларації для в'їзду в Ізраїль, який слід показати представникам авіакомпанії під час посадки на літак, що летітиме в Ізраїль. Іноземцям, які планують потрапити в Ізраїль через прикордонні переходи, необхідно також отримати спеціальний дозвіл від Управління з народонаселення й імміграції.

Побільшало випадків заражень

Останнім часом в Ізраїлі значно зросло число нових випадків зараження коронавірусом. Напередодні міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 518 нових зафіксованих випадків захворювання протягом доби. Число тяжкохворих зросло до 46 осіб, а також вперше в цьому місяці протягом доби було зафіксовано також дві смерті від спричинених коронавірусною хворобою ускладнень, передає інформагенція dpa.

Читайте також: В Ізраїлі знову носитимуть маски через поширення дельта-варіанта коронавірусу

За словами чиновників, більшість нових зафіксованих випадків припадають на дельта-варіант коронавірусу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав молодих людей зробити щеплення від коронавірусу. Натепер в Ізраїлі майже 5,7 мільйона з 9,3 мільйона жителів країни, тобто понад 61 відсоток, вже отримали як мінімум першу дозу щеплення від коронавірусу, а близько 5,2 мільйона осіб або близько 56 відсотків населення країни отримали і другу дозу.