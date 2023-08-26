Контрнаступ ЗСУ: Україна зміцнює позиції на півдні

Просування частин ЗСУ на Південному напрямку підтверджують і британські розвідники. У ЗСУ кажуть, що прорвали найміцнішу лінію оборони росіян на Запоріжжі.

Сили оборони під час нинішнього контрнаступу ЗСУ просуваються дедалі вглиб окупованої росіянами території України на Півдні. Такий висновок містить оприлюднений у суботу, 26 серпня, щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, поширений в X-акаунті міністерства оборони Великобританії.

"Україна і надалі поступово відвойовує позиції на Півдні", - йдеться в огляді. Також там констатують, що українські сили дедалі більше "тиснуть" на росіян і на Бахмутському напрямку.

Водночас у Лондоні не виключають того, що Росія, своєю чергою, може спробувати повернути собі ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Йдеться насамперед про Куп'янсько-Лиманський напрямок.

На передовій кажуть, що Сили оборони прорвали головну лінію оборони військ РФ

Тим часом причетні до контрнаступу на Запоріжжі українські військові переконані, що їм уже вдалося прорвати найбільш укріплену лінію оборони росіян. Про це написала 26 серпня інформагенція Reuters, журналісти якої поспілкувалися з українським командиром з позивним "Комбат", загін якого був серед тих, хто увійшов з боями у село Роботине на Запоріжжі.

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"Ми на цьому не зупиняємося", - сказав командир "Комбат". "Далі у нас (місто. - Ред.) Бердянськ, а потім ще далі. Я одразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета - не Роботине, наша мета - (Азовське. - Ред.) море", - пояснив вояк.

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Говорячи про пророблену під час контрнаступу роботу, "Комбат" зазначив: "Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, де можна просуватися (вперед. - Ред.). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше".

За його словами, у Роботиному досі перебувають під російським контролем два будинки. "Ми боремося за них, і тоді матимемо повний контроль (над Роботиним. - Ред.)". "Комбат" додав, що українські війська зараз увійшли на територію, де дислокуються лише "російські логістичні групи", тож він не очікує, що російську оборону на цих рубежах буде складно прорвати. "Ми рухаємося далі, щоб звільнити всі наші території", - запевнив командир.

Нагадаємо, напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що українські військові виходять на Запоріжжі на другу лінію оборони росіян.