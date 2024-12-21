Конгрес США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про тримісячне фінансування держвидатків, який дозволить уникнути припинення роботи (шатдауну) уряду країни.

Сенат США 85 голосами "за" і 11 голосами "проти" ухвалив законопроєкт за 38 хвилин після опівночі місцевим часом - коли сплив термін, до якого було забезпечено фінансування уряду. Проте уряд не вдавався до процедури шатдауну. Перед голосуванням у Сенаті, ввечері у цей же день, законопроєкт схвалила Палата представників США - "за" проголосувало 366 конгресменів, "проти" - 34.

У разі, якби план тримісячного фінансування не було ухвалено, близько 800 тисяч федеральних службовців по всій країні ризикували бути відправленими додому на різдвяні свята без зарплати.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Конгрес "виконає свої зобов'язання" і не допустить припинення федеральних операцій напередодні зимових свят. Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що це "гарна новина, що двопартійний підхід зрештою переміг". "Це хороший результат для Америки і американського народу", - зазначив він.

Уряд США забезпечено коштами до середини березня 2025 року

Законопроєкт дозволяє зберегти фінансування адміністрації США на поточному рівні до 14 березня 2025 року. Згідно з документом, 100 мільярдів доларів буде асигновано на допомогу під час стихійних лих. Ще 10 мільярдів доларів спрямують на підтримку фермерів.

Водночас із законопроєкту вилучено вимогу обраного президента США Дональда Трампа підняти стелю держборгу. Кілька днів тому демократи і республіканці в Конгресі вже попередньо погодили законопроєкт про тимчасове фінансування роботи адміністрації США. Однак Трамп і мільярдер Ілон Маск закликали депутатів-республіканців відхилити цей документ. Через це парламентаріям довелося екстрено готувати новий проєкт закону.

Після схвалення Конгресом, для набуття чинності законом його має підписати президент США Джо Байден. Білий дім уже повідомив, що Байден підтримує законопроєкт.