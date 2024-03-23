Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду

У Конгресі США ухвалили фінансування уряду до кінця року. Після цього у Палаті представників обіцяють взятися за проєкт про військову допомогу Україні.

У Конгресі США в суботу, 23 березня, завершили процедуру ухвалення пакету законопроєктів про фінансування, що дає змогу уникнути припинення роботи (шатдауну) уряду країни.Пакет підтримали 74 члени Сенату, 24 виступили проти.

Документ обсягом у 1012 сторінок передбачає фінансування відомств на суму в 1,2 трильйона доларів (1,1 трлн євро) до кінця 2024 фінансового року, який завершується у Сполучених Штатах 30 вересня. Передбачено асигнування на потреби Держдепартаменту, міністерств оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних служб, а також законодавчої гілки влади.

Палата представників схвалила заходи щодо фінансування двома тижнями раніше.

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Байден поставить підпис у найближчі години

Законопроєкт набуде чинності після того, як його підпише президент країни Джо Байден. У Білому домі раніше дали зрозуміти, що глава держави поставить свій підпис уже 23 березня.

Конгрес не міг узгодити проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня, з вересня 2023-го. Відтоді конгресмени кілька разів ухвалювали законопроєкти про тимчасове фінансування структур федерального уряду.

Блокування допомоги Україні

Головною причиною нинішньої бюджетної суперечки між республіканцями й демократами стало фінансування для контролю кордону США з Мексикою, до якого також прив'язували й питання виділення 60 мільярдної допомоги Україні, а також Тайваню та Ізраїлю. Кошти на військову допомогу партнерам передбачені іншим законопроєктом, ухваленим Сенатом 13 лютого. Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше називав законопроєкт "свідомо непрохідним". 21 березня він заявив, що до пакета допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом, щойно ухвалять закон про фінансування уряду. Враховуючи двотижневу перерву у засіданнях Палати представників, це питання американські законодавці почнуть розглядати не раніше 8 квітня.

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