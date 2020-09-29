Коментар: Небезпечне прагнення Макрона до "стратегічного діалогу" з Росією

Те, що ми сьогодні бачимо в Білорусії, - це криза авторитарної влади, яка захищає свої позиції за допомогою насильства, сказав у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон.

Знає це - хоч він би безумовно по-іншому це сформулював - і російський президент Володимир Путін, який також править авторитарно і з застосуванням насильства. Відмінність між обома полягає в тому, що Путін це знання одразу ж перетворює на дії. Він хоче зберегти таку модель керування, тому й підтримує Лукашенка і посилює боротьбу проти своїх противників усередині країни - поки у Москві не почалося те, що вже відбувається у Мінську.

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Натомість на прикладі самого Макрона можна спостерігати глибоку прірву між цими словами і його політичними висновками. Він хоче й надалі вести "стратегічний діалог" із Росією, аби разом із Москвою будувати мир у Європі.

Та як би правильно не було залишатися в контакті з російським керівництвом, такі розмиті висловлювання з огляду на характер цього режиму є небезпечними. Його миротворчий потенціал можна вже роками спостерігати у Сиріїта в Україні. Про нього також свідчать хакерські атаки на парламенти, втручання у вибори та напади на противників.

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Саме тому що Європа не розташована на далекому від Росії острові (цитуючи Макрона), європейська влада має керуватися цією реальністю. Якщо вона робитиме це послідовно, її серйозніше сприйматимуть і в Кремлі.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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