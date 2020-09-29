 Коментар: Небезпечне прагнення Макрона до ″стратегічного діалогу″ з Росією | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.09.2020

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Європа

Коментар: Небезпечне прагнення Макрона до "стратегічного діалогу" з Росією

Президент Франції хоче надалі вести "стратегічний діалог" із Росією, аби разом із Москвою будувати мир у Європі. Однак Росія вже показали свій миротворчий потенціал в Україні та Сирії, вважає Райнгард Фезер.

Президенти Франції Еммануель Макрон (л) та Росії Володимир Путін (фото 2018 року)

Президенти Франції Еммануель Макрон (л) та Росії Володимир Путін

Те, що ми сьогодні бачимо в Білорусії, - це криза авторитарної влади, яка захищає свої позиції за допомогою насильства, сказав у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон.

Знає це - хоч він би безумовно по-іншому це сформулював - і російський президент Володимир Путін, який також править авторитарно і з застосуванням насильства. Відмінність між обома полягає в тому, що Путін це знання одразу ж перетворює на дії. Він хоче зберегти таку модель керування, тому й підтримує Лукашенка і посилює боротьбу проти своїх противників усередині країни - поки у Москві не почалося те, що вже відбувається у Мінську.

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Натомість на прикладі самого Макрона можна спостерігати глибоку прірву між цими словами і його політичними висновками. Він хоче й надалі вести "стратегічний діалог" із Росією, аби разом із Москвою будувати мир у Європі.

Та як би правильно не було залишатися в контакті з російським керівництвом, такі розмиті висловлювання з огляду на характер цього режиму є небезпечними. Його миротворчий потенціал можна вже роками спостерігати у Сиріїта в Україні. Про нього також свідчать хакерські атаки на парламенти, втручання у вибори та напади на противників.

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Саме тому що Європа не розташована на далекому від Росії острові (цитуючи Макрона), європейська влада має керуватися цією реальністю. Якщо вона робитиме це послідовно, її серйозніше сприйматимуть і в Кремлі.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом

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Докладно

Президенти Франції Еммануель Макрон (л) та Росії Володимир Путін (фото 2018 року)

Небезпечне прагнення Макрона до діалогу з Росією

Росія вже показала свій миротворчий потенціал в Україні та Сирії, вважає Райнгард Фезер.  

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