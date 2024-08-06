Кличко розповів, коли поновиться рух "синьою" гілкою метро

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що фахівці роблять все, щоб рух аварійною ділянкою метрополітену поновився на початку осені. Роботи, за його словами, тривають цілодобово.

Київський міський голова Віталій Кличко очікує, що відновити повноцінний рух "синьою" гілкою столичного метрополітену вдасться на початку осені. "Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", - заявив він в дописі у Telegram у вівторок, 6 серпня, після перевірки ходу робіт.

За словами Кличка, відновлювальні роботи на перегоні між станціями "Деміївська" та "Либідська" тривають цілодобово. "Зокрема, фахівці виконали всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю", - розповів він.

Також Кличко повідомив, що роботи зі зведення фактично нової частини тунелю перебувають вже на завершальному етапі. "Вже збудували 27 метрів нової конструкції прямокутної форми та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною більше 50 метрів)", - розповів Кличко.

Також, за його словами, триває заміна всіх комунікацій й вже виконуються роботи з укладання нового рейкового полотна. На поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою.

Після завершення ремонту та перед повноцінним відновленням руху здійснять тестові пуски поїздів, додав він.

Аварія на "синій" гілці метрополітену

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення".

"Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.

У березні 2024 року Кличко заявив в інтерв'ю DW, що є "завдання до кінця літа" повістю відновити рух пошкодженою частиною тунелю підземки.

Тим часом суд у Києві обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру - в.о. начальника "Київського метрополітену та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену.

Їх обох підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до аварійності тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".