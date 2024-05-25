У дводенних маневрах брали участь понад сто літаків та десятки кораблів. У Пекіні заявили, що навчання - покарання керівництву Тайваню за "сепаратистські висловлювання".

Китай завершив військові навчання біля Тайваню, у яких брали участь 111 літаків та десятки кораблів, повідомило державне телебачення КНР у суботу, 25 травня.

У Пекіні заявили, що проведені навчання є покаранням керівництву Тайваню за "сепаратистські висловлювання" щойно приведеного до присяги президента цього регіону Лая Цінде. У своїй інавгураційній промові той підтвердив курс на незалежність Тайваню, додавши, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковані одна одній. У Пекіні це сприйняли як заяву про те, що Китай і Тайвань - дві різні держави.

У маневрах КНР поблизу Тайваню були задіяні армія, військово-морські сили, військово-повітряні сили та ракетні війська. За словами китайських військових, на навчаннях проводилася перевірка боєздатності армійських підрозділів у зв'язці з повітряно-морськими патрулями, точковими ударами по важливих цілях і операціями на островах, що належать до Тайваню, і за їхніми межами.

Як кажуть військові аналітики КНР, під час навчань, серед іншого, моделювалися удари по лідерам Тайваню, а також по його морських і повітряних портах, щоб "перерізати "кровоносні судини" острова, зауважує AFP.

Політична демонстрація сили

У Тайвані сприйняли китайські маневри більше як політичну демонстрацію сили, ніж конкретну військову загрозу. Тайбей назвав китайські навчання "кричущою провокацією" проти міжнародного порядку. КНР за останні роки провів цілу низку навчань біля Тайваню, у тому числі великомасштабні маневри у 2022 та 2023 роках.

Тайвань проголосив незалежність від материкового Китаю після закінчення громадянської війни 1949 року. США та інші західні країни надають підтримку Тайваню, але офіційно не визнають його незалежності. Суверенною державою Тайвань визнають лише близько десятка країн, таких як Палау, Тувалу та Беліз. Тайвань також не є членом Організації Об'єднаних Націй.

Китай уже неодноразово заявляв, що у разі потреби готовий повернути Тайвань під свій контроль військовою силою.