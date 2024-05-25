  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаКитай

Китай завершив військові навчання біля Тайваню

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
25 травня 2024 р.

У дводенних маневрах брали участь понад сто літаків та десятки кораблів. У Пекіні заявили, що навчання - покарання керівництву Тайваню за "сепаратистські висловлювання".

https://p.dw.com/p/4gHEs
Китайський військовий корабель у тайванській протоці
У дводенних маневрах Китаю біля Тайваню брали участь понад сто літаків та десятки кораблів.Фото: Taiwan Coast Guard/AFP

Китай завершив військові навчання біля Тайваню, у яких брали участь 111 літаків та десятки кораблів, повідомило державне телебачення КНР у суботу, 25 травня.

У Пекіні заявили, що проведені навчання є покаранням керівництву Тайваню за "сепаратистські висловлювання" щойно приведеного до присяги президента цього регіону Лая Цінде. У своїй інавгураційній промові той підтвердив курс на незалежність Тайваню, додавши, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковані одна одній. У Пекіні це сприйняли як заяву про те, що Китай і Тайвань - дві різні держави.

У маневрах КНР поблизу Тайваню були задіяні армія, військово-морські сили, військово-повітряні сили та ракетні війська. За словами китайських військових, на навчаннях проводилася перевірка боєздатності армійських підрозділів у зв'язці з повітряно-морськими патрулями, точковими ударами по важливих цілях і операціями на островах, що належать до Тайваню, і за їхніми межами.

Як кажуть військові аналітики КНР, під час навчань, серед іншого, моделювалися удари по лідерам Тайваню, а також по його морських і повітряних портах, щоб "перерізати "кровоносні судини" острова, зауважує AFP.

Політична демонстрація сили

У Тайвані сприйняли китайські маневри більше як політичну демонстрацію сили, ніж конкретну військову загрозу. Тайбей назвав китайські навчання "кричущою провокацією" проти міжнародного порядку. КНР за останні роки провів цілу низку навчань біля Тайваню, у тому числі великомасштабні маневри у 2022 та 2023 роках.

Тайвань проголосив незалежність від материкового Китаю після закінчення громадянської війни 1949 року. США та інші західні країни надають підтримку Тайваню, але офіційно не визнають його незалежності. Суверенною державою Тайвань визнають лише близько десятка країн, таких як Палау, Тувалу та Беліз. Тайвань також не є членом Організації Об'єднаних Націй.

Китай уже неодноразово заявляв, що у разі потреби готовий повернути Тайвань під свій контроль військовою силою.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Чи готовий Тайвань до можливої війни з Китаєм і які уроки війни Росії проти України? (10.10.2023)

Чи готовий Тайвань до можливої війни з Китаєм і які уроки війни Росії проти України? (10.10.2023)

Тайвань - острівна частково визнана демократична держава, яка протягом останніх 70 років існує окремо від Китаю. КНР вважає Тайвань своєю законною територією і погрожує повернути острів собі. Чи може Китай застосувати силу? Які уроки Тайвань виніс з війни Росії проти України? І чи будуть США захищати Тайвань? Про це та інше в інтерв'ю DW з очільником МЗС Тайваню Джозефом У.
Політика10 жовтня 2023 р.20:46 хв.
Переможець виборів Лай Цинде виступає за незалежність Тайваню від Китаю

Після виборів на Тайвані: чи будуть зміни у відносинах з Китаєм?

Після виборів на Тайвані: чи будуть зміни у відносинах з Китаєм?

Новим президентом Тайваню стане прибічник незалежності острова від Китаю Лай Цинде. Пекін називає його "небезпечним сепаратистом". Цинде буде важко, тим більше, що в нього немає навіть більшості у парламенті.
Політика15 січня 2024 р.
Капітолій

США вперше дадуть зброю Тайваню за програмою для суверенних держав

США вперше дадуть зброю Тайваню за програмою для суверенних держав

Сполучені Штати вперше виділяють Тайваню пряму військову допомогу в рамках фонду підтримки іноземних суверенних держав. У Держдепі кажуть, що це не міняє їхньої політики "одного Китаю".
Політика31 серпня 2023 р.