КНР вводить санкції проти ще трьох оборонних концернів США

Китай на тлі інавгурації нового президента Тайваню Лая Цінде ввів санкції щодо ще трьох американських оборонних концернів. До списку "ненадійних підприємств" включено оборонні та космічні підрозділи компаній Boeing, а також General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems, повідомило міністерство торгівлі КНР у понеділок, 20 травня.

У повідомленні йдеться, що ці американські компанії постачали озброєння Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією та невід'ємною частиною. Цим компаніям заборонено робити нові інвестиції в КНР, їхнім керівникам заборонено в'їзд до Китаю.

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Санкційна війна США та Китаю

Китай останнім часом ввів уже цілу низку санкцій щодо американських підприємств, які постачають озброєння Тайваню. Ще у вересні 2023 року штрафні заходи були введені проти концернів Lockheed Martin та Northrop Grumman. У січні "чорний список" поповнили ще п'ять американських фірм.

Відносини між Вашингтоном та Пекіном вже давно є дуже напруженими. Президент США Джо Байден пояснює постачання американських озброєнь Тайваню посиленням тиску Пекіна на цей бунтівний острів і, зокрема, посиленням військової присутності КНР біля Тайваню в повітрі та на морі. США також вводять нові санкції щодо Китаю. Зокрема, президент Байден кількома днями раніше підвищив мита на електромобілі, акумулятори та сонячні панелі з КНР.

Китай вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією і вже неодноразово погрожував йому військовим вторгненням. У той же час Тайвань вважає себе незалежною державою, і новий президент Тайваню Лай Цінде досі не давав підстав що він не має наміру ставити цю позицію під питання. Тайвань визнають незалежною державою лише близько десятка країн, таких як Палау, Тувалу та Беліз. Не визнають острів офіційно незалежним й США, Тайвань також не є членом ООН.