Китай постачає Росії великі партії військової техніки - ЗМІ

З початку повномасштабного нападу на Україну РФ отримувала від КНР дрони, вертольоти і метали, повідомила The Telegraph.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Китаю десятки тисяч поставок. Одержувачами стали переважно компанії, які виробляють ракетні установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники. Серед них є й ті, які перебувають під західними санкціями, повідомила британська газета The Telegraph у розслідуванні, оприлюдненому в суботу, 19 серпня.

Західні ЗМІ вже неодноразово повідомляли, що КНР, попри офіційний нейтралітет щодо війни Росії з Україною, постачає Москві військове обладнання та спорядження. Однак Пекін відкидає всі звинувачення у військовій підтримці Росії.

За підрахунками The Telegraph, обсяг торгівлі між КНР і РФ у поточному році перевищить 200 мільярдів доларів, що стане новим рекордним показником. Експорт товарів, які потенційно можуть бути використані у військовій сфері, зріс з червня минулого року по червень нинішнього більш ніж утричі.

Постачання дронів, вертольотів і прицілів

Згідно з даними дослідницької організації Molfar Global, ще за два місяці до війни китайська компанія Shantou Honghu Plastics відправила в Росію 1000 дронів. У соцмережах і на своєму сайті ця компанія називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок. Дрони були відправлені російській фірмі "Самсон", яка теж позиціонує себе як оптовий торговець іграшками. Видання вважає, що це - підставна компанія, її статутний капітал становить лише 10 тисяч рублів.

Через чотири дні після початку війни китайська компанія Hems999 відправила в РФ два вертольоти. Інша китайська фірма, Tianjin Huarong Aviation, з початку війни поставила Росії чотири вертольоти Airbus. Техніка була отримана російською компанією "Уральський вертолет", основним замовником якої є Росгвардія.

У розслідуванні також ідеться про те, що від початку 2022 року до першого кварталу 2023 року китайські фірми відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції у 2022 році зріс майже вдвічі порівняно з показником 2021-го, склавши 2,5 мільйона доларів.

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Поставки металів

У 2022 році КНР експортувала в Росію продукцію з титанових сплавів на суму 18 мільйонів доларів - майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. Легкі та жароміцні титанові сплави є одним з основних матеріалів, що використовуються у виробництві військових літаків і зброї.

За інформацією британського видання, титанові листи і стрижні були поставлені з Китаю до НВП "Старт". Це підприємство займається розробкою зенітно-ракетних комплексів і входить до складу держкорпорації "Ростех". Титанові вироби були відправлені і компанії S7 Technics, яка займається технічним обслуговуванням і ремонтом літаків.

Китайські компанії також відправляли партії магнієвих сплавів компанії "Туполев", яка будує і допомагає обслуговувати дальні бомбардувальники, такі як Ту-95 і Ту-160М. Ці бомбардувальники використовуються для завдання ударів крилатими ракетами по території України.

Постачання сировини через треті країни

Компанії, пов'язані з виробництвом автомобілів КамАЗ і бронетранспортерів КамАЗ "Тайфун", отримали щонайменше 520 партій товарів із Китаю (запасні частини, зварювальні апарати і лазерні верстати, які можуть використовуватися для виробництва зброї та військової техніки). "Магнитогорский металлургический комбинат", який перебуває під санкціями, також отримував поставки з Китаю.

Крім того, за даними The Telegraph, Китай може постачати в Росію сировину через треті країни. Повідомляється, що Пекін і Москва вели з Іраном секретні перемовини про постачання перхлорату амонію. Ця хімічна сполука використовується для приведення в рух балістичних ракет. Якщо ця угода буде укладена, вона буде прихована з офіційних торгових реєстрів.

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