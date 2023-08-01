Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Токіо і Москва десятиліттями сперечаються за Курильські острови. Війна РФ проти України дала деяким японцям сподівання на те, що їх можна повернути з-під контролю Росії. Але яким є фактор Китаю?

Чим довше триває російське вторгнення в Україну, тим більше своїх військових та економічних ресурсів Москва змушена спрямовувати до західного кордону. Консервативні голоси у Токіо натякають на те, що війна може дати Японії шанс взяти під контроль землі, які японці називають Північними територіями. Йдеться про стратегічно розташовані острови, які в Росії називають південними Курильськими островами, що були захоплені радянськими військами під час останніх днів Другої світової війни.

Москва і Токіо неодноразово у минулому проводили переговори щодо островів Ітуруп (японською - Еторофу), Кунашир, Шикотан і Хабомай, але так і не змогли дійти згоди щодо рішення. Це призвело до того, що обидві сторони досі не підписали офіційно мирний договір.

Сучасна Японія не має планів застосовувати військову силу для вирішення суперечки. Однак все одно є ті, хто сподівається, що режим Володимира Путіна може ослабнути настільки, що зміни стануть можливими за допомогою дипломатичних та економічних стимулів. Але навіть якщо у війні Росії проти України дійде до такої ескалації, що це поставить під загрозу контроль Кремля над віддаленим регіоном, то у російського союзника - Китаю - можуть виявитися свої плани щодо Курильських островів.

Москва під тиском

Японська газета Sankei Shimbun нещодавно опублікувала статті, в яких війна в Україні та драматичний заколот ПВК "Вагнер", що дуже швидко закінчився, розглядаються як ознаки занепаду Росії. Відповідно до висновків видання, заколот продемонстрував, що "невеликі наземні сили, оснащені танками і зенітною зброєю", можуть викликати занепокоєння щодо оборони Москви. "Якщо так було у випадку зі столицею, то чи не означає це, що кордони Росії по суті залишаються без захисту?" - запитує Sankei Shimbun. "Японія повинна тепер підготуватися на той випадок, що ми побачимо крах або розпад Росії", - зазначається у публікації, відповідно до перекладу, наданого сайтом Japan Forward.

В іншій статті видання припускає, що подальші військові невдачі або громадянські заворушення можуть повалити режим Путіна. Це, своєю чергою, може призвести до розпаду країни, оскільки віддалені республіки федерації прагнутимуть незалежності від Москви. За цього сценарію Японія могла б укласти угоду з новим урядом, під чиїм контролем перебувають спірні острови, запропонувавши економічну допомогу в обмін на повернення території. Навіть якщо Путін не буде усунутий від влади, як припускає видання, він може погодитися обміняти острови на допомогу Токію в разі, якщо міжнародні санкції залишатимуться чинними упродовж років.

Відлуння доби Єльцина

"Коли Борис Єльцин був російським лідером (президентом Росії у 1990-их роках. - Ред.), Японія була дуже близька до досягнення угоди, яка б передбачала повернення принаймні частини островів під контроль Токіо в обмін на економічну допомогу, але вона провалилася", - каже Йоічі Сімада, професор міжнародних відносин в Університеті префектури Фукуй.

"Тож, безумовно, є прецедент для такого сценарію, - сказав він в інтерв'ю DW. - І цілком можливо, що, якщо Росія зануриться в хаос, той, хто прийде до влади в Москві, успадкує стільки економічних і дипломатичних проблем, що буде готовність знову обговорювати питання Північних територій". Однак він визнає, що будь-яка дипломатична ініціатива Токіо може дуже швидко виявитися непотрібною, якщо Китай вирішить застосувати військову силу для захоплення територій на російському Далекому Сході, - інструмент, який Японія навіть не розглядає.

Квиток Китаю до Тихого океану?

Більша частина сьогоднішнього російського Далекого Сходу до середини 1800-х років була частиною китайської Маньчжурії, і цілком ймовірно, що китайський уряд був би зацікавлений у доступі до покладів енергоносіїв і сировини в безкрайніх російських степах. Японські аналітики відзначають, що Пекін нещодавно почав застосовувати до російських міст на Далекому Сході їхні колишні китайські назви. Це стосується портового міста Владивосток і острова Сахалін. Острів з його 7 мільйонами російських мешканців має мало шансів самостійно протистояти потенційному китайському вторгненню.

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Пекін також може мати стратегічні стимули для встановлення контролю над цією територією. Китай затиснутий у відносно мілководних прибережних водах лінією островів, що належать Японії, Тайваню і Філіппінам, які вороже ставляться до експансіоністських планів Пекіна. За словами професора Йоічі Шимада, захоплення Курильських островів дало б Китаю "доступ до арктичного регіону, а також до військово-морських портів безпосередньо в північній частині Тихого океану". "Оскільки ймовірність хаосу в Росії зростає, ми повинні бути обережними щодо Китаю", - сказав він.

Розкол Росії "не такий вже ймовірний"

Яков Зінберг, професор кафедри міжнародних відносин токійського університету Кокусікан, вважає, що, незважаючи на амбіції Японії щодо Північних територій, дії Китаю з метою отримання російського Далекого Сходу "є набагато більш реалістичною можливістю". Навіть якщо Росія розпочне переговори з Японією щодо Курильських островів, Пекін швидко втрутиться і скористається "тісними консультаціями", щоб домогтися більш вигідного для Китаю рішення, вважає Зінберг, який походить із Санкт-Петербурга

"Як на мене, сподівання на повний російський крах і розпад Росії не такі вже й імовірні, - сказав Зінберг. - Так, Росія може бути економічно ослаблена, але я не думаю, що це буде до такої міри, що Москва буде змушена розмірковувати над тим, щоб віддати свою територію Японії".