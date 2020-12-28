Кіпр скасовує обмеження для британців, які зробили щеплення

Кіпр вирішив відкрити свої кордони для тих британських туристів, які були вакциновані від COVID-19.
Про це у п'ятницю, 5 березня, повідомив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос. Він повідомив, що туристи з Великобританії, які вже прищепилися від коронавірусу, не повинні пред'являти негативний тест та витрачати час на карантин.
"Ми поінформували уряд Великобританії про те, що з 1 травня сприятимемо прибуттю без негативного тесту на коронавірус і без карантину тих британських підданих, які зробили щеплення вакцинами, дозволеними до використання в ЄС", - цитує Пердіоса державне Кіпрське інформаційне агентство.
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"Ця дуже важлива подія для туризму і є вже другою після досягнення домовленостей з Ізраїлем, оскільки ці країни є двома основними туристичними ринками для Кіпру", - заявив Пердіос.
Як відомо, минулого місяця Кіпр та Ізраїль уклали угоду, що дозволяє вакцинованим громадянам двох країн подорожувати в обидва боки без обмежень одразу після відновлення авіарейсів.
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Згідно з планом кіпрського уряду, в'їзд буде дозволений підданим Сполученого Королівства, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу принаймні за сім днів до поїздки. Утмі, їх все одно можуть вибірково тестувати в аеропортах.
Британці також повинні будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ