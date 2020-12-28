Кіпр скасовує обмеження для британців, які зробили щеплення

Кіпр вирішив відкрити свої кордони для тих британських туристів, які були вакциновані від COVID-19.

Про це у п'ятницю, 5 березня, повідомив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос. Він повідомив, що туристи з Великобританії, які вже прищепилися від коронавірусу, не повинні пред'являти негативний тест та витрачати час на карантин.

"Ми поінформували уряд Великобританії про те, що з 1 травня сприятимемо прибуттю без негативного тесту на коронавірус і без карантину тих британських підданих, які зробили щеплення вакцинами, дозволеними до використання в ЄС", - цитує Пердіоса державне Кіпрське інформаційне агентство.

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"Ця дуже важлива подія для туризму і є вже другою після досягнення домовленостей з Ізраїлем, оскільки ці країни є двома основними туристичними ринками для Кіпру", - заявив Пердіос.

Як відомо, минулого місяця Кіпр та Ізраїль уклали угоду, що дозволяє вакцинованим громадянам двох країн подорожувати в обидва боки без обмежень одразу після відновлення авіарейсів.

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Згідно з планом кіпрського уряду, в'їзд буде дозволений підданим Сполученого Королівства, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу принаймні за сім днів до поїздки. Утмі, їх все одно можуть вибірково тестувати в аеропортах.

Британці також повинні будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски.