Брюссель тисне на Німеччину та інші країни ЄС через закриття кордонів

Німеччина має намір продовжити контроль на кордоні із Чехією та австрійською федеральною землею Тироль до 3 березня. Про це у вівторок, 23 лютого, заявив речник МВС Німеччини Стів Альтер (Steve Alter), повідомляє інформагентство dpa. За словами Альтера, чинні правила і обмеження на в'їзд залишатимуться без змін.

Міністр внутрішніх страв ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) напередодні виступив за продовження контролю, пообіцявши узгодити це питання з урядами земель Баварія та Саксонія, які мають спільний кордон із Чехією, а також з іншими членами федерального уряду. Контроль запровадили з 14 лютого терміном на 10 днів через поширення мутацій коронавірусу в Чехії, Словаччині та Тиролі.

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Ці дві країни та Тироль внесли до переліку зон поширення мутацій коронавірусу. Відтоді з них до ФРН дозволено в'їжджати лише громадянам Німеччини або тим, хто має право на проживання в країні. Кордон відкритий і для осіб, які працюють у медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також для водіїв вантажівок. При цьому поліцейським при в'їзді треба пред'явити негативний тест на коронавірус, якому не більше 48 годин.

Критика з Брюсселя

Тим часом у Брюсселі виступили з критикою запроваджених обмежень та вимагають пояснень. У листі-скарзі Єврокомісії (ЄК) на ім'я посла Німеччини при ЄС Міхаеля Клауса (Michael Clauß) зазначається, що деякі з запроваджених обмежень неспівмірні та необґрунтовані. У листі перераховуються конкретні заходи, які, на думку Єврокомісії, є невиправданими.

"Ми вважаємо, що зрозуміла мета Німеччини - захист здоров'я громадян в умовах пандемії - може бути досягнута за допомогою менш обмежувальних заходів", - йдеться у листі Єврокомісії. Також у листі Брюссель вимагає від Берліна пояснень упродовж десяти днів.

У суперечці з Німеччиною з приводу посилення прикордонного контролю ЄК очікує прийти до компромісу. Як заявив єврокомісар з питань міграції Маргарітіс Схінас, у Єврокомісії бачать "рух у німецькому уряді у напрямку досягнення домовленості".

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У свою чергу єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон дала зрозуміти, що очікує від Німеччини виконання рекомендацій Єврокомісії і максимально можливої відкритості кордонів. "У нас не може бути ситуації, коли держава-член погоджується на щось, а потім не виконує", - заявила єврокомісарка, додавши, що очікує виконання країнами спільних рішень.

Крім Німеччини, схожі листи із вимогою надати пояснення і обґрунтування запроваджених обмежень на кордонах, Єврокомісія направила також урядам Бельгії, Данії, Фінляндії, Угорщини та Швеції, повідомляє агентство Reuters. Ці країни, за словами єврокомісара з питань юстиції і верховенства права Дідьє Рейндерса, "зайшли надто далеко" у своїх спробах боротьби із поширенням мутацій коронавірусу.

У німецькому уряді відкинули критику з Брюсселя та вважають запроваджені заходи правильними. Також державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) зазначив, що ці заходи не порушують Шенгенської угоди.

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Нагадаємо, федеральна поліція Німеччини у ніч на 14 лютого виставила пости на прикордонних переходах з Чехією і австрійською федеральною землею Тироль, які у ФРН визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". Поліцейські зупиняють автомобілі та перевіряють у водіїв мету подорожі. Рух потягів та автобусів через кордони зупинили.