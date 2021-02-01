 Брюссель тисне на Німеччину та інші країни ЄС через закриття кордонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Новини

Брюссель тисне на Німеччину та інші країни ЄС через закриття кордонів

Єврокомісія надіслала листи Німеччині та ще п'ятьом країнам із вимогою надати пояснення протягом 10 днів щодо додаткових обмежень в'їзду.

Прикордонний контроль на кордоні Німеччини та Чехії

Прикордонний контроль на кордоні Німеччини та Чехії

Німеччина має намір продовжити контроль на кордоні із Чехією та австрійською федеральною землею Тироль до 3 березня. Про це у вівторок, 23 лютого, заявив речник МВС Німеччини Стів Альтер (Steve Alter), повідомляє інформагентство dpa. За словами Альтера, чинні правила і обмеження на в'їзд залишатимуться без змін.

Міністр внутрішніх страв ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) напередодні виступив за продовження контролю, пообіцявши узгодити це питання з урядами земель Баварія та Саксонія, які мають спільний кордон із Чехією, а також з іншими членами федерального уряду. Контроль запровадили з 14 лютого терміном на 10 днів через поширення мутацій коронавірусу в Чехії, Словаччині та Тиролі.

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Ці дві країни та Тироль внесли до переліку зон поширення мутацій коронавірусу. Відтоді з них до ФРН дозволено в'їжджати лише громадянам Німеччини або тим, хто має право на проживання в країні. Кордон відкритий і для осіб, які працюють у медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також для водіїв вантажівок. При цьому поліцейським при в'їзді треба пред'явити негативний тест на коронавірус, якому не більше 48 годин.

Критика з Брюсселя

Тим часом у Брюсселі виступили з критикою запроваджених обмежень та вимагають пояснень. У листі-скарзі Єврокомісії (ЄК) на ім'я посла Німеччини при ЄС Міхаеля Клауса (Michael Clauß) зазначається, що деякі з запроваджених обмежень неспівмірні та необґрунтовані. У листі перераховуються конкретні заходи, які, на думку Єврокомісії, є невиправданими.

"Ми вважаємо, що зрозуміла мета Німеччини - захист здоров'я громадян в умовах пандемії - може бути досягнута за допомогою менш обмежувальних заходів", - йдеться у листі Єврокомісії. Також у листі Брюссель вимагає від Берліна пояснень упродовж десяти днів.

У суперечці з Німеччиною з приводу посилення прикордонного контролю ЄК очікує прийти до компромісу. Як заявив єврокомісар з питань міграції Маргарітіс Схінас, у Єврокомісії бачать "рух у німецькому уряді у напрямку досягнення домовленості". 

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У свою чергу єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон дала зрозуміти, що очікує від Німеччини виконання рекомендацій Єврокомісії і максимально можливої відкритості кордонів. "У нас не може бути ситуації, коли держава-член погоджується на щось, а потім не виконує", - заявила єврокомісарка, додавши, що очікує виконання країнами спільних рішень.

Крім Німеччини, схожі листи із вимогою надати пояснення і обґрунтування запроваджених обмежень на кордонах, Єврокомісія направила також урядам Бельгії, Данії, Фінляндії, Угорщини та Швеції, повідомляє агентство Reuters. Ці країни, за словами єврокомісара з питань юстиції і верховенства права Дідьє Рейндерса, "зайшли надто далеко" у своїх спробах боротьби із поширенням мутацій коронавірусу.

У німецькому уряді відкинули критику з Брюсселя та вважають запроваджені заходи правильними. Також державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) зазначив, що ці заходи не порушують Шенгенської угоди.

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Нагадаємо, федеральна поліція Німеччини у ніч на 14 лютого виставила пости на прикордонних переходах  з Чехією і австрійською федеральною землею Тироль, які у ФРН визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". Поліцейські зупиняють автомобілі та перевіряють у водіїв мету подорожі. Рух потягів та автобусів через кордони зупинили.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


Дивитись відео 01:56

Мутації коронавірусу: як їх виявити (01.02.2021)

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