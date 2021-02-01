Брюссель тисне на Німеччину та інші країни ЄС через закриття кордонів

Єврокомісія надіслала листи Німеччині та ще п'ятьом країнам із вимогою надати пояснення протягом 10 днів щодо додаткових обмежень в'їзду.
Німеччина має намір продовжити контроль на кордоні із Чехією та австрійською федеральною землею Тироль до 3 березня. Про це у вівторок, 23 лютого, заявив речник МВС Німеччини Стів Альтер (Steve Alter), повідомляє інформагентство dpa. За словами Альтера, чинні правила і обмеження на в'їзд залишатимуться без змін.
Міністр внутрішніх страв ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) напередодні виступив за продовження контролю, пообіцявши узгодити це питання з урядами земель Баварія та Саксонія, які мають спільний кордон із Чехією, а також з іншими членами федерального уряду. Контроль запровадили з 14 лютого терміном на 10 днів через поширення мутацій коронавірусу в Чехії, Словаччині та Тиролі.
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Ці дві країни та Тироль внесли до переліку зон поширення мутацій коронавірусу. Відтоді з них до ФРН дозволено в'їжджати лише громадянам Німеччини або тим, хто має право на проживання в країні. Кордон відкритий і для осіб, які працюють у медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також для водіїв вантажівок. При цьому поліцейським при в'їзді треба пред'явити негативний тест на коронавірус, якому не більше 48 годин.
Тим часом у Брюсселі виступили з критикою запроваджених обмежень та вимагають пояснень. У листі-скарзі Єврокомісії (ЄК) на ім'я посла Німеччини при ЄС Міхаеля Клауса (Michael Clauß) зазначається, що деякі з запроваджених обмежень неспівмірні та необґрунтовані. У листі перераховуються конкретні заходи, які, на думку Єврокомісії, є невиправданими.
"Ми вважаємо, що зрозуміла мета Німеччини - захист здоров'я громадян в умовах пандемії - може бути досягнута за допомогою менш обмежувальних заходів", - йдеться у листі Єврокомісії. Також у листі Брюссель вимагає від Берліна пояснень упродовж десяти днів.
У суперечці з Німеччиною з приводу посилення прикордонного контролю ЄК очікує прийти до компромісу. Як заявив єврокомісар з питань міграції Маргарітіс Схінас, у Єврокомісії бачать "рух у німецькому уряді у напрямку досягнення домовленості".
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У свою чергу єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон дала зрозуміти, що очікує від Німеччини виконання рекомендацій Єврокомісії і максимально можливої відкритості кордонів. "У нас не може бути ситуації, коли держава-член погоджується на щось, а потім не виконує", - заявила єврокомісарка, додавши, що очікує виконання країнами спільних рішень.
Крім Німеччини, схожі листи із вимогою надати пояснення і обґрунтування запроваджених обмежень на кордонах, Єврокомісія направила також урядам Бельгії, Данії, Фінляндії, Угорщини та Швеції, повідомляє агентство Reuters. Ці країни, за словами єврокомісара з питань юстиції і верховенства права Дідьє Рейндерса, "зайшли надто далеко" у своїх спробах боротьби із поширенням мутацій коронавірусу.
У німецькому уряді відкинули критику з Брюсселя та вважають запроваджені заходи правильними. Також державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) зазначив, що ці заходи не порушують Шенгенської угоди.
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Нагадаємо, федеральна поліція Німеччини у ніч на 14 лютого виставила пости на прикордонних переходах з Чехією і австрійською федеральною землею Тироль, які у ФРН визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". Поліцейські зупиняють автомобілі та перевіряють у водіїв мету подорожі. Рух потягів та автобусів через кордони зупинили.