 Пандемія і обмеження пересування: на чесько-німецькому кордоні вишикувалися багатокілометрові черги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Пандемія і обмеження пересування: на чесько-німецькому кордоні вишикувалися багатокілометрові черги

Після запровадження обмежень на перетин кордону між Чехією та Німеччиною вишикувалися багатокліометрові черги вантажівок. Експедитори попереджають про збої в ланцюгах поставок.

Черга автомобілів на німецько-чеському кордоні

Черга автомобілів на німецько-чеському кордоні

На кордоні між Чехією та Німеччиною після запровадження контролю через поширення в Чехії мутованого коронавірусу вишикувалися багатокілометрові черги автомобілів. Як повідомляє німецька поліція в понеділок, 15 лютого, подорожні мають розраховувати на кількагодинне очікування на кордоні. Зокрема, в напрямку Нюрнберга спостерігається черга вантажівок довжиною понад 20 кілометрів, а на автобані Прага-Дрезден черга починається ще в чеському місті Усті-над-Лабем приблизно за 40 кілометрів від кордону.

Як повідомлялось, напередодні Німеччина запровадила контроль на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано зонами поширення мутованого коронавірусу. До Німеччини тепер можуть в'їхати лише німецькі громадяни або особи, які постійно проживають у ФРН. Винятки зроблено для медичного персоналу та водіїв вантажівок, які мають зареєструватися та показати на кордоні негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 48 годин до часу перетину кордону.

Читайте також: Мутації коронавірусу: Італія посилює перевірку приїжджих з Австрії

Дискусія щодо прикордонного контролю

Тим часом Німецька спілка експедиторів та логістики (Bundesverband Spedition und Logistik) попередила, що запровадження контролю на кордонах може призвести до збоїв у ланцюгах постачання, а негармонізовані правила в'їзду країн ЄС ускладнюють роботу експедиторів.

Своєю чергою, профспілка німецьких поліцейських (Deutsche Polizeigewerkschaft) привітала запровадження прикордонного контролю, але застерегла щодо надмірної кількості винятків. "Чим менше винятків, тим краще функціонує контроль, запроваджений не для того, щоб безпідставно завдавати комусь проблеми, а щоб захищати життя", - заявив голова профспілки Райнер Вендт (Rainer Wendt).

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