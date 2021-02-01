Пандемія і обмеження пересування: на чесько-німецькому кордоні вишикувалися багатокілометрові черги

На кордоні між Чехією та Німеччиною після запровадження контролю через поширення в Чехії мутованого коронавірусу вишикувалися багатокілометрові черги автомобілів. Як повідомляє німецька поліція в понеділок, 15 лютого, подорожні мають розраховувати на кількагодинне очікування на кордоні. Зокрема, в напрямку Нюрнберга спостерігається черга вантажівок довжиною понад 20 кілометрів, а на автобані Прага-Дрезден черга починається ще в чеському місті Усті-над-Лабем приблизно за 40 кілометрів від кордону.

Як повідомлялось, напередодні Німеччина запровадила контроль на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано зонами поширення мутованого коронавірусу. До Німеччини тепер можуть в'їхати лише німецькі громадяни або особи, які постійно проживають у ФРН. Винятки зроблено для медичного персоналу та водіїв вантажівок, які мають зареєструватися та показати на кордоні негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 48 годин до часу перетину кордону.

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Дискусія щодо прикордонного контролю

Тим часом Німецька спілка експедиторів та логістики (Bundesverband Spedition und Logistik) попередила, що запровадження контролю на кордонах може призвести до збоїв у ланцюгах постачання, а негармонізовані правила в'їзду країн ЄС ускладнюють роботу експедиторів.

Своєю чергою, профспілка німецьких поліцейських (Deutsche Polizeigewerkschaft) привітала запровадження прикордонного контролю, але застерегла щодо надмірної кількості винятків. "Чим менше винятків, тим краще функціонує контроль, запроваджений не для того, щоб безпідставно завдавати комусь проблеми, а щоб захищати життя", - заявив голова профспілки Райнер Вендт (Rainer Wendt).