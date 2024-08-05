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СуспільствоБангладеш

Кількість загиблих на протестах у Бангладеш зросла до 300

Дмитро Шварц
5 серпня 2024 р.

Загальна кількість загиблих у Бангладеш під час антиурядових протестів зросла до щонайменше 300 осіб, після того, як близько 100 людей загинули 4 серпня.

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Протести у місті Дакка, 4 серпня 2024 року
Протести у Бангладеш тривають майже два місяці Фото: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Загальна кількість загиблих у Бангладеш під час антиурядових протестів зросла до щонайменше 300 осіб, після того, як 94 людини загинули в неділю, 4 серпня, в найкривавіший день демонстрацій.

Як передає агенція AFP, ці дані ґрунтуються на повідомленнях поліції, чиновників і лікарів лікарень. Протести мають поновитися в понеділок, а в столиці Дацці значні сили солдатів і поліції патрулюватимуть ключові дороги і забарикадують шляхи до офісу прем'єр-міністерки Шейх Хасіни.

Військові оголосили про введення нової комендантської години ввечері в неділю на невизначений термін, в тому числі і в столиці країни. Раніше уряд запровадив комендантську годину з деякими винятками в Дацці та інших містах. Також у неділю уряд оголосив вихідні з понеділка по середу. Неділя у Бангладеш - робочий день, цього дня у країні мобільний інтернет був відключений, а Facebook і додатки для обміну повідомленнями, в тому числі WhatsApp - недоступні. Суди закрили на невизначений термін.

Демонстранти вимагають відставки прем'єрки

Демонстрації, що тривають у Бангладеш з початку червня, спрямовані проти можливого відновлення системи квот. Вона передбачає, що більше половини робочих місць у державному секторі мають бути зарезервовані для певних груп - як-от нащадків військових, які боролися за незалежність країни в 1971 році, жінок і людей з бідних районів, передають ЗМІ. Студенти-протестувальники закликають до системи, що більше базується на заслугах. 

Верховний суд Бангладеш згодом скоротив систему квот, проте з того часу протести перетворилися на ширший антиурядовий рух, учасники якого вимагають відставки Шейх Хасіни.

За останній місяць у зв'язку з протестами було поранено тисячі людей і близько 10 тисяч заарештовано.

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