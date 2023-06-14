Кількість біженців з України у Німеччину знижується

У квітні до Німеччини з України в'їхали 19 300 біженців, у травні - 15 600. Скільки українців виїхали з ФРН - не відомо.

Кількість біженців з України, які прибувають до Німеччини, продовжує знижуватися, випливає з відповіді німецького уряду на запит депутата Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Матіаса Міддельберга (Mathias Middelberg). Цифри наводить в середу, 14 червня, агентство dpa.

За даними Центрального реєстру іноземців (AZR), в квітні до Німеччини в'їхали близько 19,3 тисячі українських біженців, у травні показник знизився до 15,6 тисячі. За перші три місяці року він становив 81,6 тисячі.

Дані про те, скільки українців виїхали з Німеччини від початку року, не наводяться.

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Кількість прохачів притулку у ФРН з інших країн зростає

Процедура прийняття біженців з України - спрощена. Вони не повинні звертатися по притулок.

На тлі зниження їхньої кількості у Німеччині зростає кількість прохачів притулку з інших країн. За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), за перші п'ять місяців цього року заявку на притулок у ФРН подали понад 125 тисяч осіб. Це майже на 77 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість прибули з Сирії, Афганістану та Туреччини.

При цьому побоювання експертів щодо можливості вичерпання місцевою владою ресурсу з прийому шукачів притулку посилюються.

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Реформа надання притулку

8 червня міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу вирішили радикально змінити процедуру надання притулку і тимчасового захисту в ЄС.

Реформа передбачає скасування поки що чинної норми, згідно з якою будь-який іноземець, який так чи інакше опинився на території Євросоюзу, може розраховувати на ретельну індивідуальну процедуру розгляду його клопотання про притулок або тимчасовий захист.

Надалі процедура відбору проводитиметься на зовнішніх кордонах ЄС. Громадян тих країн, з яких в середньому отримують право залишитися в ЄС рідше, ніж у 20 відсотках випадків, інтернуватимуть до спеціальних таборів. Їх не вважатимуть такими, що в'їхали на територію європейської спільноти. Для них передбачена прискорена процедура розгляду заяв про притулок і оперативна депортація.

Під час голосування за реформу Німеччина наполягала на гуманнішому ставленні до сімей нелегальних мігрантів із дітьми. Водночас міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) наполягала на необхідності оперативної реалізації домовленостей, щоби "кількість біженців, які прибувають до Німеччини, нарешті зменшилась".

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