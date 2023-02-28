Про проблеми, з якими біженцям з України доводиться стикатися в країнах ЄС, йдеться в опитуванні Агенції Європейського Союзу з основних прав. Результати дослідження опублікували у вівторок, 28 лютого.

Кожен третій біженець з України в ЄС хоче повернутися додому, така сама кількість українців воліла б залишитися в Євросоюзі. Такими є результати опитування "Втеча з України. Досвід переміщених осіб у ЄС". Дослідження провела європейська неурядова правозахисна організація Агенція Європейського Союзу з основних прав (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA).

Біженці з України, які рятуються від російської агресії, й надалі отримують підтримку в Європі, наголошують автори дослідження. І все ж таки в країнах, де вони знайшли прихисток, їм доводиться мати справу й з низкою проблем. Як витікає з дослідження, майже половина опитаних українських біженців поскаржилася на те, що від моменту приїзду в країну перебування часто перебувають у пригніченому чи депресивному стані. 79% респондентів повідомили, що стикаються з фінансовими труднощами, і лише 33% мають оплачувану роботу.

Читайте також: Фактчекінг: як поширюються фейки про українських біженців

Мовний бар'єр

4 березня 2022 року Європейський Союз, аби захистити біженців з України, вперше за історію свого існування активізував Директиву про тимчасовий захист. За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на території ЄС наразі перебуває 4 мільйона 823 тисячі українців.

"Швидка активація Директиви про тимчасовий захист дозволила людям, які тікали від конфлікту, швидко облаштуватися, вони отримали можливість працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг по всій території ЄС, але опитування засвідчило, що практичні труднощі існують", - йдеться у повідомленні FRA.

Дані опитування свідчить, що хоча 23% українських біженців відвідують мовні курси, проте недостатнє знання мови приймаючої країни є основною причиною того, що діти та молоді люди кидають навчання, дорослі не можуть знайти роботу або отримати медичне обслуговування.

"59% опитаних сплачують за житло, проте вони часто мають ділити зручності, такі як туалет або кухня. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця, де їхні діти могли б навчатися", - йдеться в опитуванні. При цьому 59% українських дітей, які перебувають у ЄС, продовжують навчатися в українських школах онлайн або самостійно за допомогою дидактичних матеріалів чи навчальної підтримки з України.

Читайте також: У ФРН констатують позитивний вплив біженців з України на ринок праці

Важко звести кінці з кінцями

З фінансовими проблемами стикають кожен другий опитаний респондент старше 16 років. Опитані повідомили, що "їхні родини долають певні або значні труднощі, аби звести кінці з кінцями у приймаючій країні". "Лише чверть дорослих респондентів може покрити свої базові щоденні витрати завдяки роботі. Лише половина дорослих опитаних сказала, що влада допомагає їм фінансового від моменту прибуття", - говориться в документі.

Серед опитаних жінок, 33% не працюють, тому що повинні доглядати за дітьми або літніми чи хворими родичами. 48% жінок повідомили, що робота, яку їм вдалося знайти, є нижчою за рівень їхньої освіти.

Читайте також: Після року війни в Україні: чому ми втомлюємося від співчуття?

За словами директора FRA Майкл О'Флаерті, військова агресія в Україні спричинила найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни. "ЄС та його держави-члени ухвалили тимчасові рішення, що забезпечують необхідну підтримку. Оскільки війна затягується, нам потрібно запровадити ефективні довгострокові заходи, які дозволять приймаючим суспільствам і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", - наголошують у FRA.

Експерти Агенції Європейського Союзу з основних прав опитали майже 15 тисяч українських біженців віком від 12 років у Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Словаччині та Іспанії у період з серпня по вересень 2022 року.