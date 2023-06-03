Біженці в ЄС: Бербок - за винятки для сімей із дітьми

Глава МЗС ФРН привітала пропозицію Єврокомісії щодо біженців. Однак зажадала виключити з процедури на зовнішніх кордонах підлітків і сім'ї з дітьми.

У дискусії про спільну європейську політику щодо прийому біженців міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилася за організацію подачі та розгляду клопотань про надання притулку на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Така процедура проблематична, оскільки порушує права прохачів притулку, заявила Бербок в інтерв'ю виданням Funke, опублікованому в суботу, 3 червня. Однак підготовлені Єврокомісією пропозиції дають єдиний реальний шанс створити в осяжному майбутньому впорядковану і гуманну процедуру в спільноті, що складається з 27 дуже різних держав, вважає німецька політикиня.

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На думку Бербок, необхідно створити умови, в яких нікому не доведеться чекати на рішення понад кілька тижнів. Крім того, підлітки без супроводу дорослих, а також сім'ї з дітьми мають бути виключені з процедури подання документів на статус біженців на кордонах ЄС.

Берлін хоче солідарного розподілу біженців у країнах ЄС

Бездіяльність у цьому питанні матиме гіркі наслідки, зазначила глава МЗС Німеччини. Без спільної європейської відповіді на проблему нелегальної міграції вже зараз "всюди відбувається більше самоізоляції, "пушбеків" (практики видворення біженців на кордонах ЄС без розгляду їхніх клопотань про надання притулку. - Ред.), парканів на кордонах". А без порядку на зовнішніх кордонах Євросоюзу мине зовсім небагато часу, і країни ЄС одна за одною почнуть запроваджувати прикордонний контроль на кордонах одна з одною, сказала Бербок.

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При цьому вона закликала до солідарного розподілу біженців між країнами Євросоюзу, не вдаючись до встановлення обов'язкових квот. "Нова пропозиція Єврокомісії - складна. Однак вона дала змогу залучити до переговорів і ті країни, які раніше блокували подібні спроби", - заявила Бербок.

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Зокрема, Єврокомісія пропонує щорічно визначати, скільки людей потрібно розподілити, а країни ЄС самі повідомляють, скількох вони готові прийняти. Держави з невеликим числом прийнятих у себе біженців мають брати участь у процесі іншими способами, наприклад, надаючи фінансову допомогу країнам зі значним навантаженням.