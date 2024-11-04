  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьНімеччина

Число антисемітських правопорушень у ФРН лишається високим

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
4 листопада 2024 р.

З часу торішнього нападу ХАМАС на Ізраїль в Німеччині стрімко зросла кількість правопорушень на ґрунті антисемітизму. Тільки в третьому кварталі було зафіксовано понад півтисячі таких діянь.

https://p.dw.com/p/4mZXO
Протести в Берліні проти антисемітизму
Протести в Берліні проти антисемітизму (фото з архіву)Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/Sipa USA/picture alliance

У Німеччині досі скоюють велику кількість правопорушень на ґрунті антисемітизму. Тільки за третій квартал 2024 року в країні було скоєно 502 таких діяння, повідомила в понеділок, 4 листопада, газета Rheinische Poіst з посиланням на дані Федерального відомства у кримінальних справах (BKA). З цього числа 20 супроводжувалися насильством, а 24 - завдаванням тілесних ушкоджень.

До статистики увійшов і теракт у Золінгені, внаслідок якого загинули три людини. За даними слідчих органів, 91 підозрюваний пов'язаний із правим політичним спектром. 88 з-поміж цих підозрюваних скоїли антисемітські злочини на ґрунті ксенофобії, а в 16 випадках було зафіксовано релігійне підґрунтя.

Кількість антисемітських діянь залишається високою

Це означає, що кількість злочинів на ґрунті антисемітизму у ФРН залишається високою, тим паче, що, як правило, дані згодом коригуються у бік підвищення. Так, у другому кварталі поточного року BKA спочатку повідомило про 715 антисемітських злочинів, але згодом кількість було скориговано до 1389.

У річному обчисленні кількість злочинів на ґрунті антисемітизму у ФРН майже не змінилася - у третьому кварталі 2023 року спочатку повідомлялося про 540 таких діянь. Згодом це число було скориговано до 1028.

Антисемітизм: чому так складно його подолати

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Франк-Вальтер Штайнмаєр та інші учасники заходу пам'яті жертв нападу на синагогу в Галле, 9 жовтня 2024 року

Штайнмаєр закликав протидіяти ненависті до меншин

Штайнмаєр закликав протидіяти ненависті до меншин

На жалобному заході в пам'ять про жертв нападу на синагогу в Галле 2019 року Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від зростання ненависницьких і антисемітських настроїв у суспільстві.
Правова держава10 жовтня 2024 р.
Пропалестинські демонстранти в Лондоні з плакатом: "Від річки до моря - Палестина буде вільною", 4 листопада 2023 року

"Від річки до моря" - що означає пропалестинське гасло

"Від річки до моря" - що означає пропалестинське гасло

Заборонене в Німеччині гасло "Від річки до моря - Палестина буде вільною" збурює як пропалестинських, так і проізральських активістів. Зрозуміле географічно, воно має неоднозначний політичний зміст.
Конфлікти21 листопада 2023 р.
Пропалестинська акція у Берліні, 7 травня 2024 року

На пропалестинській акції в Берліні поранено 4 поліцейських

На пропалестинській акції в Берліні поранено 4 поліцейських

Четверо поліцейських отримали поранення під час пропалестинської демонстрації в Берліні 11 травня. Загалом правоохоронці затримали 49 учасників акції, також було порушено 39 кримінальних справ.
Суспільство12 травня 2024 р.
Більше публікацій