Число антисемітських правопорушень у ФРН лишається високим

З часу торішнього нападу ХАМАС на Ізраїль в Німеччині стрімко зросла кількість правопорушень на ґрунті антисемітизму. Тільки в третьому кварталі було зафіксовано понад півтисячі таких діянь.

У Німеччині досі скоюють велику кількість правопорушень на ґрунті антисемітизму. Тільки за третій квартал 2024 року в країні було скоєно 502 таких діяння, повідомила в понеділок, 4 листопада, газета Rheinische Poіst з посиланням на дані Федерального відомства у кримінальних справах (BKA). З цього числа 20 супроводжувалися насильством, а 24 - завдаванням тілесних ушкоджень.

До статистики увійшов і теракт у Золінгені, внаслідок якого загинули три людини. За даними слідчих органів, 91 підозрюваний пов'язаний із правим політичним спектром. 88 з-поміж цих підозрюваних скоїли антисемітські злочини на ґрунті ксенофобії, а в 16 випадках було зафіксовано релігійне підґрунтя.

Кількість антисемітських діянь залишається високою

Це означає, що кількість злочинів на ґрунті антисемітизму у ФРН залишається високою, тим паче, що, як правило, дані згодом коригуються у бік підвищення. Так, у другому кварталі поточного року BKA спочатку повідомило про 715 антисемітських злочинів, але згодом кількість було скориговано до 1389.

У річному обчисленні кількість злочинів на ґрунті антисемітизму у ФРН майже не змінилася - у третьому кварталі 2023 року спочатку повідомлялося про 540 таких діянь. Згодом це число було скориговано до 1028.