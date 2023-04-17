Київ відхилив пропозицію Іраку про посередництво

Київ не має наміру брати участь у мирних переговорах, поки Росія не виведе війська з усієї української території, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Багдаді. Ірак пропонував своє посередництво.
https://p.dw.com/p/4QCty
Реклама
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відхилив пропозицію Іраку виступити посередником на переговорах із Москвою. Під час візиту до Багдада у понеділок, 17 квітня, він знову заявив, що Київ не має наміру брати участь у мирних переговорах, поки Росія не виведе війська з усієї української території.
Кулеба наголосив, що тоді, як Україна розглядає "Ірак як країну, яка здатна навести мости, (...) Росія йде в наступ (...), і це найбільша перешкода на шляху до миру".
Офіційний Багдад "готовий бути на службі миру"
За словами глави МЗС Іраку Фуада Хусейна, Багдад "має досвід спілкування з країнами, між якими панує напруженість" і "готовий бути на службі миру". "Продовження війни буде небезпечним не тільки для двох країн, а й для всього світу", - наводить агентство AP його слова на спільній пресконференції з Дмитром Кулебою.
Як повідомилапресслужба МЗС України, нинішній візит Кулеби в Багдад - перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року. "Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії", - наводить слова Кулеби пресслужба відомства.