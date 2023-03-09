Київ про атаку РФ: Жодної військової мети, лише варварство

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знову залякати українців. Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Путіна судитимуть на спецтрибуналі за атаки на цивільних.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований ракетний обстріл, завданий РФ у ніч на 9 березня, є спробою терору мирного населення.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей", - написав він у четвер уранці в Telegram-каналі.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі", - написав також він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що атака була здійснена на цивільну інфраструктуру. "Жодної військової мети, лише російське варварство. Настане день, коли Путін і його поплічники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", - написав він у Twitter.

Масована атака по Україні

Росіяни завдали чергового масованого удару по Україні у ніч на 9 березня. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування, а також запустили безпілотники. Українські сили збили 34 ракети. У результаті атак зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у семи областях. Є потрапляння у житлові сектори.

На Львівщині через атаку п'ятеро загиблих, є жертва на Дніпропетровщині. У низці регіонів є поранені. Зокрема, у Києві аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури Києва. У столиці поранено трьох людей, згоріли автівки. Також унаслідок обстрілу в четвер уранці в Херсоні загинули троє людей.