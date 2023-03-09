Київ про атаку РФ: Жодної військової мети, лише варварство
Ольга Журавльова
2 год. тому
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знову залякати українців. Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Путіна судитимуть на спецтрибуналі за атаки на цивільних.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований ракетний обстріл, завданий РФ у ніч на 9 березня, є спробою терору мирного населення.
"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей", - написав він у четвер уранці в Telegram-каналі.
"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі", - написав також він.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що атака була здійснена на цивільну інфраструктуру. "Жодної військової мети, лише російське варварство. Настане день, коли Путін і його поплічники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", - написав він у Twitter.
Масована атака по Україні
Росіяни завдали чергового масованого удару по Україні у ніч на 9 березня. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування, а також запустили безпілотники. Українські сили збили 34 ракети. У результаті атак зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у семи областях. Є потрапляння у житлові сектори.
На Львівщині через атаку п'ятеро загиблих, є жертва на Дніпропетровщині. У низці регіонів є поранені. Зокрема, у Києві аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури Києва. У столиці поранено трьох людей, згоріли автівки. Також унаслідок обстрілу в четвер уранці в Херсоні загинули троє людей.