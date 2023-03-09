Ракетний удар 9 березня: щонайменше шестеро загиблих

Унаслідок влучання російських ракет у Львівській та Дніпропетровській областях є жертви. Поранення отримали жителі Харківщини та Києва.

У Золочівському районі Львівщині внаслідок влучання російської ракети у житлову зону загинуло щонайменше п'ять осіб, повідомив у четвер, 9 березня, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Загиблі - троє чоловіків та двоє жінок, на момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. "Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель", - написав Козицький у Telegram. Він також опублікував відео наслідків падіння ракети у Золочівському районі.

Також відомо про одного загиблого і двох поранених у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. "Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - написав він у Telegram.

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Нічна атака по Україні: поранені у Києві та на Харківщині

Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні у ніч на 9 березня. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування, а також запустили безпілотники. Українські сили збили 34 ракети. У результаті атак зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у семи областях - Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській. Є потрапляння у житлові сектори на Одещині, Харківщині. У Києві аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об’єкт інфраструктури Києва. У столиці поранено трьох людей.

На Харківщині зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, російська ракета влучила у двір приватного будинку у селищі Пісочин, пошкодивши декілька житлових будинків. Дві жінки дістали поранень.