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ПолітикаРосійська Федерація

Керівник української розвідки розповів про замахи на Путіна

Ольга Журавльова
13 липня 2024 р.

За словами Кирила Буданова, у росіян є "страх" втратити Путіна, бо він "гарант їхньої життєвої стабільності".

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Володимир Путін, 3 липня 2024
Володимир ПутінФото: Sergei Guneyev/POOL/TASS/picture alliance

На президента Росії  Володимира Путіна  було здійснено кілька спроб замаху, заявив керівник Головного управління розвідки України (ГУР МОУ) Кирило Буданов. "Вони були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав він інтерв'ю українському сайту NV, опублікованому 13 липня.

Слова Буданова цитує низка українських ЗМІ. Співрозмовник видання не сказав, на чому ґрунтується його заява. Він також не уточнював, чи були причетні до цих планів його або інші українські спецслужби. 

Буданов у розмові також висловив думку, що Путін більше не є компромісною фігурою, прийнятною для всієї російської еліти. Але оскільки він перебуває при владі вже понад 20 років, "зараз у росіян існує страх втратити його, тому що він гарант їхньої життєвої стабільності". Він сказав, що коли Путін помре, він уявляє, що реакція буде схожою на смерть радянського диктатора  Йосипа Сталіна  в 1953 році. Для людей в Радянському Союзі в той час "весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі", сказав Буданов.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков після публікації інтерв'ю з Буданова заявив, що президент Росії на належному рівні захищений від "загроз з боку Києва".

Про спроби замахів на Путіна за час його тривалого перебування при владі відомо небагато. У травні 2022 року Кирило Буданов заявляв про невдалу спробу замаху на Путіна, нібито здійснену вихідцями з Кавказу. Жодних доказів цьому немає.

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