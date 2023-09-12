ПАРЄ: Росія де-факто перетворилась в диктатуру

Внесені в липні 2020 року конституційні зміни фактично перетворили РФ на диктатуру, оскільки Путін отримав практично необмежену владу без жодних противаг, кажуть в комітеті ПАРЄ.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив у вівторок, 12 вересня, занепокоєння щодо легітимності та законності поправок, внесених до конституції Росії ще в липні 2020 року.

Як зазначається в коментарі на сайті ПАРЄ, ці поправки, зокрема скасування обмежень на президентський термін, дозволили Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, тобто до часу, коли йому виповниться 83 роки.

"Безмежна влада президента, що виникла внаслідок украй тривалого терміну перебування на посаді вкупі з браком будь-яких стримувань і противаг, як-от сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію де-факто на диктатуру", - заявили парламентарі.

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У ПАРЄ підтримали трибунал для Путіна

Комітет ПАРЄ вказав на висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

"Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів (...) Тож відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи і всього світу", - підсумували депутати.

Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Київ: ПАРЄ знадобилося три роки на визнання очевидного

На рішення комітету ПАРЄ вже відреагували в Києві. Зокрема, депутатка Верховної Ради від "Слуги народу", голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зауважила, що ПАРЄ визнала вплив поправок на політичну ситуацію Росії "лише через три роки".

"У декого можуть виникати питання: чому так довго знадобилася міжнародній спільноті для визнання, здавалося б, очевидних речей", - написала вона в Telegram-каналі. Водночас депутатка додала: "Важливо, що тепер ПАРЄ приділила достатню увагу цьому питанню і назвала російський режим диктаторським".

"Не виключено, що сьогоднішнє рішення комітету ПАРЄ продиктоване ще й останніми незаконними псевдовиборами, які РФ під дулами автоматів намагалася провести на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня. І заява ПАРЄ - чергове свідчення того, що фейкові вибори ніколи не будуть визнані членами демократичної міжнародної спільноти", - прокоментувала Шуляк і висловила сподівання, що "оцінка комітету ПАРЄ не залишиться без уваги урядів країн світу і їхні дії щодо Росії будуть відповідними".

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