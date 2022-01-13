Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу

У Казахстані відновив роботу міжнародний аеропорт Алмати. Як повідомляє у четвер, 13 січня, комітет цивільної авіації Казахстану, після поновлення роботи до аеропорту прибув перший міжнародний рейс з Анталії авіакомпанії Air Astana.

У повідомленні зазначається, що внутрішні та міжнародні рейси аеропорту здійснюватимуться з 8:00 до 21:00. Зокрема, за напрямком Нур-Султан - Алмати - Нур-Султан на 13 січня заплановано вісім рейсів. Їх виконуватимуть літаки авіакомпаній Air Astana, SCAT та Qazaq Air.

У ніч на 6 січня на аеропорт Алмати було скоєно напад під час масових акцій протесту. Повітряну гавань розгромили протестувальники, які розбили вітрини кафе, магазинів, пунктів продажу авіаквитків тощо. Аеропорт Алмати - найбільший у Казахстані, його було збудовано у 1935 році. Акціонерами аеропорту є турецька TAV Airports (85 відсотків акцій) та фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15 відсотків акцій).

Читайте також: Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок

Протести у Казахстані

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану. Пізніше вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Мамина та змістив з посади голову Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасниках акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у відповідь на запит Токаєва щодо допомоги направила до республіки військовий контингент. 11 січня президент оголосив про завершення у Казахстані місії військового контингенту ОДКБ. Поетапне виведення сил ОДКБ, яке має розпочатися 13 січня, повинно тривати не більше 10 днів.

Пізніше Токаєв призначив новим прем'єр-міністром країни Аліхана Смаїлова та підписав указ про новий склад уряду.

Дивитись відео 02:05 Ситуація в Казахстані: що відбувається на кордоні з Росією (10.01.2022)