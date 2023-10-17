Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю

Олаф Шольц є першим лідером з Заходу, який прибув до Ізраїлю після нападу ХАМАСу. У програмі його візиту зустріч з прем'єром країни Біньяміном Нетаньяху. Обговорюватимуть безпекову ситуацію й гуманітарні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибув до Ізраїлю з візитом солідарності у вівторок, 17 жовтня. "Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю з візитом, щоб продемонструвати солідарність після безпрецедентної атаки ХАМАСу на країну", - йдеться у повідомленні уряду ФРН.

Програма Шольца в Ізраїлі передбачає зустріч і перемовини з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом, а також лідером опозиції Бенні Ганцем, який минулого тижня приєднався до кризового уряду Нетаньяху. Крім того, Шольц зустрінеться з родичами тих громадян ФРН, яких захопили в заручники бойовики ХАМАСу.

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Канцлер Шольц - перший очільник іноземного уряду, який прибув до Ізраїлю з часу нападу ХАМАСу на цю близькосхідну демократію, уточнює dpa. Перед від'їздом Шольц запевнив, що планує обговорити в Ізраїлі "конкретні практичні питання", зокрема, безпекову ситуацію в країні та питання надання гуманітарної допомоги.

Раніше цього дня канцлер Шольц зустрівся з королем Йорданії. Крім того, він застеріг радикальне шиїтське угруповання "Хезболла" та Іран від втручання в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

Увечері Шольц має відбути до Єгипту - єдиної країни, крім Ізраїлю, що має сухопутний кордон з Сектором Гази.