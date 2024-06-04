  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Сума угоди - три мільярди доларів, поставки розпочнуть у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Тоді ВПС Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.

https://p.dw.com/p/4ge3W
Винищувач F-35
Ізраїль погодився придбати у США ще 25 винищувачів F-35Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.

Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.

Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.

Читайте також: Ізраїльсько-палестинський конфлікт: куди рухається політика ЄС?

Зважаючи на серйозні руйнування в Секторі Гази, останнім часом відбуваються міжнародні протести проти поставок зброї Ізраїлю. Минулого місяця президент США Джо Байден пригрозив Ізраїлю призупиненням поставок американської зброї, якщо ізраїльська армія вторгнеться в густонаселене місто Рафах на півдні Сектора Гази. У листі до уряду США Галант пообіцяв, що американська зброя використовуватиметься лише відповідно до міжнародного права.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Палестинський прапор

Які країни визнають державність Палестини?

Які країни визнають державність Палестини?

Незважаючи на широке міжнародне визнання Палестини як незалежної держави, багато західних країн заявляють, що підуть на такий крок тільки в рамках всеосяжної мирної угоди з Ізраїлем.
Політика28 травня 2024 р.
Президент США Джо Байден

Байден представив план щодо припинення вогню в Секторі Гази

Байден представив план щодо припинення вогню в Секторі Гази

Новий план США передбачає три етапи деескалації в Секторі Гази. За словами Байдена, документ через катарських посередників уже передали представникам ХАМАСу.
Політика1 червня 2024 р.
Меморіал у кібуці Реїм, де проходив музичний фестиваль Supernova, сотні учасників якого було вбито і викрадено внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Ізраїль повідомив про смерть ще чотирьох заручників у Секторі Гази

Ізраїль повідомив про смерть ще чотирьох заручників у Секторі Гази

Тіла викрадених заручників залишаються в Секторі Гази, обставини їхньої смерті уточнюють.
Конфлікти4 червня 2024 р.