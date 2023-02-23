Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на ракетну атаку
Степан Смишляєв | Павло Мильников
59 хв. тому
Уночі з Сектору Гази по Ізраїлю випустили декілька ракет. У відповідь ізраїльська армія нанесла удар по палестинським територіям.
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Збройні сили Ізраїлю у четвер, 23 лютого, завдали ударів по сектору Гази після того, як з цього району були випущені декілька ракет, повідомляє Reuters.
Вночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що по території країни запустили шість ракет, п'ять з них перехопила система протиповітряної оборони (ППО), ще одна - впала на нежитловій території. Водночас, очевидці на палестинських територіях повідомили про запуск восьми ракет, передає агенція AFP. Відомостей про наслідки ударів наразі немає.
Військова операція у Наблусі
Напередодні ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан, щоб затримати представників радикальних палестинських угруповань, причетних до попередніх атак. За словами ізраїльських військових, у ході операції троє підозрюваних відмовилися здатися і відкрили вогонь, проте загинули в результаті перестрілки.
У той же час палестинська сторона заявила про загибель щонайменше 11 людей. Крім того, понад 80 людей отримали вогнепальні поранення, повідомили у Палестинській національній автономії.
Міжнародне співтовариство висловило глибоке занепокоєння загостренням у регіоні та закликало до зниження напруженості. Так, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель підкреслив, що застосування сили має бути пропорційним і вказав на необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.