Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на ракетну атаку

Уночі з Сектору Гази по Ізраїлю випустили декілька ракет. У відповідь ізраїльська армія нанесла удар по палестинським територіям.

Збройні сили Ізраїлю у четвер, 23 лютого, завдали ударів по сектору Гази після того, як з цього району були випущені декілька ракет, повідомляє Reuters.

Вночі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що по території країни запустили шість ракет, п'ять з них перехопила система протиповітряної оборони (ППО), ще одна - впала на нежитловій території. Водночас, очевидці на палестинських територіях повідомили про запуск восьми ракет, передає агенція AFP. Відомостей про наслідки ударів наразі немає.

Військова операція у Наблусі

Напередодні ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан, щоб затримати представників радикальних палестинських угруповань, причетних до попередніх атак. За словами ізраїльських військових, у ході операції троє підозрюваних відмовилися здатися і відкрили вогонь, проте загинули в результаті перестрілки.

У той же час палестинська сторона заявила про загибель щонайменше 11 людей. Крім того, понад 80 людей отримали вогнепальні поранення, повідомили у Палестинській національній автономії.

Загострення між ізраїльтянами і палестинцями

Минулого тижня ізраїльтяни і палестинці також обмінялися ракетними і авіаційними ударами. Від початку року ситуація з безпекою в Ізраїлі та на палестинських територіях значно погіршилась: палестинці здійснили низку нападів у Східному Єрусалимі, а ізраїльські солдати провели декілька рейдів на Західному березі річки Йордан. Внаслідок цих дій загинуло щонайменше 46 палестинців, зокрема цивільних, дев'ять ізраїльтян і одна українка.

Міжнародне співтовариство висловило глибоке занепокоєння загостренням у регіоні та закликало до зниження напруженості. Так, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель підкреслив, що застосування сили має бути пропорційним і вказав на необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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