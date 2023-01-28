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Ізраїльські правоохоронці біля місця суботнього нападу в Єрусалимі
13-річний палестинський хлопець поранив двох чоловіків у східному ЄрусалиміФото: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
КонфліктиІзраїль

Новий напад в Ізраїлі: 13-річний хлопець поранив двох людей

Степан Смишляєв
2 год. тому

Другий день поспіль в Єрусалимі лунають постріли. Поліція Ізраїлю затримала 42 людей у зв'язку з атакою, що сталася напередодні, а армія нарощує сили на Західному березі річки Йордан.

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Двоє чоловіків, 47-річний батько і 23-річний син, зазнали поранень внаслідок стрілянини у східному Єрусалимі, яку влаштував 13-річний палестинський хлопець у суботу, 28 січня, пише AFP.

Поліція Ізраїлю повідомила, що підозрюваного було "нейтралізовано і поранено". В поліції припускають, що напад міг бути скоєним з терористичних мотивів, пише dpa. Як заначає AP, поранені чоловіки перебувають в лікарні у свідомості, медики оцінюють їх стан як "середньої тяжкості".

Затримано 42 людини

Після стрілянини, що сталася напередодні біля синагоги в іншому районі східного Єрусалиму, внаслідок якої були вбиті семеро ізраїльтян і поранені ще троє, поліція заарештувала 42 людей. Середни них - родичі або сусіди 21-річного нападника, якого невдовзі після атаки убили правоохоронці.

Нападу передував рейд ізраїльських військових на табір біженців у місті Дженіні 26 січня, що призвів до кількох перестрілок, в яких були вбиті загалом 10 палестинців. Йому також передував запуск двох ракет з Сектору Гази по території Ізраїлю в ніч на 27 січня. У відповідь авіація країни завдала удару по палестинські території.

Після стрілянини біля синагоги в Армії оборони Ізраїлю заявили, що нарощують сили на Західному березі річки Йордан. "Після оцінки ситуації Армії оборони Ізраїлю було вирішено підсилити дивізію Юдеї та Самарії (Західний берег) додатковим батальйоном", - цитує військових Reuters.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує скликати ввечері у суботу міністерську комісію з питань безпеки і заявив, що влада діятиме "рішуче та холоднокровно".

"Хезболла" привітала напад

Ліванська шиїтська ісламістська організація "Хезболла", яка представлена в парламенті Лівану, але в низці інших держав вважається терористичною, назвала п'ятничний напад "героїчним", висловивши "повну підтримку всім крокам, зробленим фракціями палестинського опору".

Однак низка арабських країн, які мають зв'язки з Ізраїлем, зокрема Єгипет, Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати, засудили стрілянину в синагозі, зауважує AFP.

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