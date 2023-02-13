Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на ракету

Після атаки палестинців ізраїльська армія обстріляла Сектор Гази з повітря. Раніше уряд Ізраїлю оголосив, що легалізує дев'ять поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.

Ізраїльські військові літаки у понеділок, 13 лютого, завдали повітряних ударів по Сектору Гази. За даними армії, атаки були здійснені у відповідь на ракету, випущену по Ізраїлю з палестинської території в суботу.

Згідно із заявою, був уражений "підземний комплекс", в якому радикальний ісламістський рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази, нібито зберігав матеріали для виробництва ракет, передає AFP. Повідомлень про загиблих чи поранених не надходило.

Тим часом Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило про загибель палестинця під час рейду ізраїльської армії в місті Наблус на Західному березі річки Йордан.

Ізраїль легалізує дев'ять поселень на Західному березі річки Йордан

Крім того, у неділю, 12 лютого, ізраїльський уряд оголосив, що легалізує дев'ять поселень на окупованому Західному березі річки Йордан у відповідь на атаки у Східному Єрусалимі. Як наголошується в рішенні, ці поселення існують уже давно, деякі з них - протягом десятиліть.

Тим часом газета The Jerusalem Post зауважила, що йдеться про "украй рідкісний крок", а агентство dpa наголосило, що такі дії явно суперечать позиції США. Попри це профільний комітет має найближчими днями провести засідання щодо будівництва додаткових одиниць житла на території цих поселень.

Ізраїль завоював Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим у 1967 році. Сьогодні там проживає понад 600 тисяч ізраїльських поселенців, зазначає dpa.

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Загострення між ізраїльтянами та палестинцями

Ситуація з безпекою в Ізраїлі та на палестинських територіях значно погіршилась упродовж останніх тижнів. У п'ятницю три людини, в тому числі двоє дітей, загинули в результаті наїзду на автобусну зупинку Східному Єрусалимі. Підозрюваний нападник, 31-річний палестинець був убитий на місці події. У неділю ізраїльські солдати вбили 14-річного палестинця під час операції на Західному березі річки Йордан.

Наприкінці січня палестинець убив сімох людей під час нападу на синагогу в Східному Єрусалимі. Ще раніше десять палестинців були вбиті під час рейду ізраїльської армії на табір біженців на Західному березі річки Йордан. З початку року загинуло щонайменше 46 палестинців, зокрема цивільних, дев'ять ізраїльтян і одна українка.