Ізраїль ліквідував командира "Хезболли" - бойовики відповіли

На території Ізраїлю впали кілька ракет, запущених з території Лівану. "Хезболла" заявляє про відповідь на ізраїльські атаки на півдні Лівану.

Ісламістський терористичний рух "Хезболла", що діє Лівані, за власними даними, випустив у четвер, 15 лютого, десятки ракет по Ізраїлю. Метою обстрілу був Кір'ят-Шома на півночі Ізраїлю. Як повідомляє AFP, "Хезболла" заявив про "першу відповідь" на ізраїльські атаки на півдні Лівану, внаслідок яких загинули кілька бойовиків "Хезболли" і цивільних осіб, в тому числі командир проіранського шиїтського воєнізованого формування.

Ізраїльські служби безпеки та рятувальні служби повідомили про "падіння кількох ракет, які завдали шкоди". Інформації про постраждалих немає.

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Раніше у цей день Ізраїль завдав масштабні удари по цілям у Лівані. Винищувачі атакували десятки об'єктів, пов'язаного з Іраном угрупування "Хезболла" в районі Ваді Салукі, повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Також були атаковані об'єкти "Хезболли" в районі Лаббуна та Тайбе.

За даними Армії оборони Ізраїлю, напередоні ввечері внаслідок цілеспрямованого удару по ліванському місту Набатія ліквідовані один із командирів "Хезболла" Алі Мухаммад Альдбас та його заступник Ібрагім Іса. Як повідомляється, Альдбас відповідальний за один з терористичних актів, учинених на півночі Ізраїлю минулого року. Від початку війни Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС він брав активну участь у бойових діях на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В ліванській службі безпеки підтвердили ліквідацію командира Алі Мухаммада Альдбаса, а також повідомили про загибель ще двох бійців і сімох членів однієї сім'ї. Ще троє цивільних були вбиті в селі Аль-Савана.